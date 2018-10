© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La terza vittoria esterna conseguita ieri dalla Valle del Tevere sul difficile campo del Team Nuova Florida conferma che la formazione biancoblu guidata da Stefano Scaricamazza in questa fase iniziale del campionato gioca meglio in trasferta piuttosto che tra le mura amiche del campo comunale di Forano.Abbiamo ascoltato in proposito il parere del difensore Mattia Nocelli.«Possiamo elencare diverse motivazioni ma in effetti non c’è una spiegazione particolare da dare. Giocare fuori casa mette forse meno pressione ai giocatori ma questo è valido fino ad un certo punto».«Diciamo che il mister predispone scelte e schieramenti in base alle caratteristiche dell’avversario di turno e questo è sicuramente più importante, al di fuori se poi si gioca in casa oppure no».«Abitualmente si è indotti a pensare che la partita in casa sia più facile da gestire rispetto a quella in trasferta ma a mio avviso conta più che altro la bravura dell’avversario e l’impostazione che ne consegue sul campo. In casa poi si vorrebbe sempre far gioire il pubblico che ci segue e nei casi di un risultato poco soddisfacente i primi a rammaricarcene siamo proprio noi giocatori».«Quando giocano a Forano le squadre avversarie badano soprattutto a chiudersi in difesa ed a sfruttare le ripartenze. Per il nostro possesso palla e le nostre impostazioni di gioco questo non è un vantaggio e magari può succedere di andare in gol, dominare l’incontro ma di ritrovarsi poi a subire quel pareggio che pregiudica i nostri sforzi e quanto di buono era stato fatto fino a quel momento».«Sicuramente: i risultati parlano da soli e quando riusciremo a fare bottino pieno anche in casa potremo recitare un ruolo importante nelle posizioni di vertice del nostro girone».