Ultimo aggiornamento: 16:22

RIETI – La Valle del Tevere fuori casa non perdona e nella sesta giornata di andata del campionato di Eccellenza espugna il campo di Ardea battendo per 2-1 il Team Nuova Florida secondo in classifica. Per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza (che termina la gara in nove giocatori dopo le espulsioni di Fusaroli e del portiere Aniello) si tratta di una vittoria prestigiosa ottenuta contro una delle squadre più temibili del girone A: una vittoria esterna che si aggiunge a quelle conseguite precedentemente contro Atletico Vescovio e Sporting Genzano.Da segnalare che al 20’ il portiere Aniello para un rigore calciato da Tisei concesso per fallo in area di Fusaroli e nel finale lo stesso portiere rimedia l’espulsione per seconda ammonizione. Il vantaggio della Valle del Tevere arriva al 30’ del primo tempo per merito di Jammeh che sorprende Giordani con un tiro di precisione ed al 25’ della ripresa ci pensa il bomber Danieli a siglare il raddoppio su assist di Fiorentini. I padroni di casa realizzano il gol della bandiera nei minuti di recupero con Rossi.La Valle del Tevere tornerà in campo al Comunale di Forano mercoledì 10 ottobre alle 15.30 nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia ospitando l’Astrea. All’andata l’incontro si era chiuso in parità sul 2-2 (reti di Fusaroli e Danieli per i sabini).«Un risultato importantissimo ottenuto contro una squadra che ha fatto di tutto per recuperare il punteggio ma da parte nostra c’è stata una gara perfetta. Una bella prestazione sul piano del gioco, dell’impegno e della determinazione».: A.Giordani, Moretti, De Marchis, Tamburlani, Scardola, Citro, Giusto, Di Bari, Teti, Tisei, Piro. A disp. Manni, Lauri, Moriconi, Nunzi, Bracaglia, Draghici, M.Giordani, Rossi, Mancini. All. Bussone: Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Gomez, Giurato, Danieli, Jammeh, Grizzi. A disp. De Vellis, Nocelli, Galanti, Mamarang, Gallaccio, Hrustic, Pileri, Manga, Marvelli. All. Scaricamazza: Franzoni di Lovere (Caprari di Roma1 e Intorre di Roma1)30’ pt Jammeh, 25’ st Danieli, 47’ st Rossi: espulsi Fusaroli, AnielloAlmas Roma-Atletico Vescovio 1-2Astrea-Real Monterotondo (alle 15)Campus Eur-Cynthia 2-2Crecas-Villalba OM 0-0Eretum Monterotondo-Civitavecchia 1920 2-1Montalto-Unipomezia 1-0Ronciglione United-Montespaccato 4-2Sporting Genzano-Bricofer Casal Barriera 2-1Valle del Tevere, Astrea 12Team Nuova Florida, Cynthia 11Unipomezia, Real Monterotondo 10Montespaccato, Eretum Monterotondo, Almas Roma, Sporting Genzano 8Civitavecchia 1920, Bricofer Casal Barriera, Campus Eur 7Atletico Vescovio 6Ronciglione United, Villalba OM 5Montalto, Crecas 4