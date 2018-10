LE ASPETTATIVE

Alessio Bianchi, direttore sportivo Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Team Nuova Florida

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, VI GIORNATA (ore 11)

CLASSIFICA

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nella sesta giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle ore 11 alla stadio comunale Mazzucchi di Ardea una delle squadre più temibili del girone A: il Team Nuova Florida che attualmente occupa il secondo posto in classifica e che di sicuro scenderà in campo con la voglia di scalzare l’Astrea che la precede in vetta di un solo punto. Con le precedenti vittorie esterne sull’Atletico Vescovio e lo Sporting Genzano la Valle del Tevere ha comunque mostrato finora le giocate migliori proprio in trasferta e di sicuro proverà anche domani a cogliere un risultato positivo. Ancora assente per infortunio Nardi; in dubbio Marvelli.«Se vogliamo fare risultato contro una formazione di vertice come il Team Nuova Florida dobbiamo imporre alla gara il ritmo a noi più congeniale e sfruttare le occasioni che potrebbero capitarci nel corso della gara. Altrettanta concentrazione dovremo mostrarla nel nostro reparto difensivo, visto che gli avversari schierano giocatori di classe che possono far male in qualsiasi momento. Sarà sicuramente una bella partita».: Giordani, Moretti, De Marchis, Tamburlani, Scardola, Citro, Giusto, Di Bari, Teti, Tisei, Piro. All. Bussone: Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Jammeh, Gomez, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza: Franzoni di Lovere (Caprari di Roma1 e Intorre di Roma1)Almas Roma-Atletico VescovioAstrea-Real MonterotondoCampus Eur-CynthiaCrecas-Villalba OMEretum Monterotondo-Civitavecchia 1920Montalto-UnipomeziaRonciglione United-MontespaccatoSporting Genzano-Bricofer Casal BarrieraAstrea 12Team Nuova Florida 11Unipomezia, Cynthia, Real Monterotondo 10Valle del Tevere 9Montespaccato, Almas Roma 8Bricofer Casal Barriera, Civitavecchia 1920 7Campus Eur 6Sporting Genzano, Eretum Monterotondo 5Villalba OM 4Crecas, Atletico Vescovio 3Ronciglione United 2Montalto 1Quarta presenza stagionale in Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone A dirigerà Eretum Monterotondo-Civitavecchia 1920 coadiuvato da Morano di Roma2 e Potenza di Roma1.