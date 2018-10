© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il campo comunale di Forano continua ad essere tabù per la Valle del Tevere che nelle tre gare interne di campionato fin qui disputate contro Bricofer Casal Barriera, Almas Roma ed Eretum Monterotondo non è andata oltre il pareggio. Abbiamo ascoltato a tale proposito il parere del portiere Simone Aniello, classe '98, arrivato quest’anno dalla Lepanto Marino.«Innanzitutto dobbiamo precisare che quella di ieri è stata una gara a senso unico ed abbiamo creato sia nel primo che nel secondo tempo una miriade di azioni da gol: proprio i gol, purtroppo, non sono arrivati (escluso quello del pareggio realizzato da Gallaccio) ma sul piano del gioco non possiamo rimproverarci nulla».«No, assolutamente! Nel corso della settimana ci alleniamo intensamente ed il nostro mister studia e trasmette a tutto il gruppo quanto serve per affrontare in modo adeguato l’avversario di turno. Noi partiamo sempre con l’obiettivo di conquistare i tre punti, sia in casa che fuori, e se in alcuni casi questo non avviene è dovuto alle diverse circostanze che possono verificarsi durante le varie gare; di sicuro, non temiamo nessuno e tantomeno quando giochiamo di fronte al nostro pubblico».«Regna un’armonia di gruppo fantastica che cresce di settimana in settimana. Io sono l’ultimo arrivato in questa società ma ho trovato un ambiente eccezionale che regala sicurezza e tanta voglia di progredire. Già da domani ci concentreremo sulla prossima trasferta di campionato con una squadra forte come il Team Nuova Florida, seconda in classifica, e sul ritorno della prima gara di Coppa Italia contro l’Astrea che comanda il girone A. Gli stimoli non ci mancano e daremo il massimo in ambedue le competizioni. Siamo un grande squadra e affrontiamo partita dopo partita con la consapevolezza di appartenere ad un gruppo fantastico: la nostra forza è soprattutto questa!».