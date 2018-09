LE ASPETTATIVE

RIETI – Nella quinta giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere ospiterà domani alle 11 al Comunale di Forano l’Eretum Monterotondo. Si tratta della terza partita che i biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza disputano in casa e l’obiettivo è quello di cogliere finalmente il primo successo della stagione di fronte al proprio pubblico: nelle due precedenti occasioni contro il Bricofer Casal Barriera e l’Almas Roma erano scaturiti infatti altrettanti pareggi che nell’ambiente avevano lasciato un po’ d’amaro in bocca. Assenti per infortunio Nardi, Marvelli e Montagno.«La gara con l’Eretum è ormai un classico del nostro campionato e ci troveremo di fronte una squadra che avrà tanta rabbia in corpo e voglia di conquistare punti, visti i risultati delle precedenti partite. Da parte nostra comunque non avremo timori e scenderemo in campo con la dovuta concentrazione: sarà sicuramente un incontro acceso e combattuto per tutta la sua durata!».: Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Jammeh, Gomez, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Scaricamazza: Alessandri, Baldinelli, Millozzi, Lupo, Calabresi, Razzini, Pasqui, Mastrantoni, Federici, Mereu, Toscano. All. Solimina: Papagno di Roma2 (Anselmo di Roma2 e Samà di Roma2)(ore 11)Atletico Vescovio-Ronciglione UnitedBricofer Casal Barriera-Almas RomaCivitavecchia 1920-Sporting GenzanoCynthia-AstreaMontespaccato-Campus EurReal Monterotondo-MontaltoUnipomezia-CrecasVillalba OM-Team Nuova FloridaAstrea 12Team Nuova Florida, Valle del Tevere 8Unipomezia, Cynthia, Real Monterotondo 7Bricofer Casal Barriera, Campus Eur 6Civitavecchia 1920, Montespaccato, Sporting Genzano, Villalba OM, Almas Roma 5Eretum Monterotondo 4Crecas 3Ronciglione United 2Montalto 1Atletico Vescovio 0Terza presenza stagionale in Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone B dirigerà Ottavia-PC Tor Sapienza coadiuvato da Spoletini di Rieti e Maccari di Ciampino.