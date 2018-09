I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Astrea

Valle del Tevere

Arbitro

Reti

RIETI – Nella gara di andata del prima turno di Coppa Italia d’Eccellenza la Valle del Tevere coglie un buon pareggio per 2-2 nella gara esterna con l’Astrea: un risultato che permetterà alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza di affrontare tra quindici giorni l’incontro di ritorno con ottime credenziali per il passaggio del turno. E’ stata la classica partita dai due volti, con il predominio dei padroni di casa nel primo tempo e quello degli ospiti nella ripresa.Un errore difensivo dei biancoblù sabini dopo soli cinque minuti di gioco permette a Mollo di impossessarsi del pallone e di indirizzarlo in porta realizzando la rete del vantaggio per i ministeriali. La Valle del Tevere reagisce e costruisce qualche buona azione: al 35’ un cross in area viene raccolto da Gallaccio che tenta la deviazione ma il pallone finisce di poco a lato. Al 39’ Renelli riporta una distorsione alla caviglia e viene sostituito da Fusaroli; un minuto dopo arriva il raddoppio dell’Astrea su calcio di rigore: va sul dischetto Mollo che mette a segno la doppietta personale.Nel secondo tempo la Valle del Tevere rientra in campo con grinta e determinazione e coglie il meritato pareggio: al 25’ accorcia le distanze Fusaroli con un bel colpo di testa ed al 42’ sigla il 2-2 finale il bomber Danieli su calcio di rigore concesso per un fallo in area su Gallaccio.La gara di ritorno si disputerà mercoledì 10 ottobre alle ore 15.30 al campo Comunale di Forano.«Abbiamo giocato bene contro una squadra che in campionato è in testa alla classifica: ho ricevuto risposte più che positive da tutto il gruppo».: Mercadante, Dolce, Dionisi, Aureli, Mileto, Parmigiani, Amico, Mollo, Ciolli, Aglietti, Petitta. A disp. Proietti, Cruciani, Tagliaferri, Petroni, Rondoni, Pioli, Botti, Odorisio, Fratini. All. Mastrodonato: De Vellis, Risi (1’st Galanti), Renelli (39’pt Fusaroli), Hrustic (28’st Danieli), Nocelli, Passiatore, Mamarang, Pileri (42’st Gomez), Gallaccio, Giurato (26’st Jammeh), Manga. A disp. Aniello, Bianchi, Fiorentini, Paletta, Galanti. All. Scaricamazza: Baratta di Ciampino (Saccone di Albano Laziale e Zoni di Roma2): 5 pt e 40’ pt (rig.) Mollo, 25’ st Fusaroli, 42’ st (rig.) Danieli