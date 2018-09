© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nella quarta giornata del campionato di Eccellenza la Valle del Tevere si conferma abile corsara in trasferta imponendosi per 1-0 sul campo di Nemi contro lo Sporting Genzano con un gol di Igor Giurato realizzato all’ultimo minuto del recupero di fine partita. Un successo molto importante per la formazione di Stefano Scaricamazza che insieme al Team Nuova Florida occupa attualmente il secondo posto in classifica nel girone A.Abbiamo ascoltato il parere del centrocampista Jody Fiorentini, tornato quest’anno ad indossare la casacca biancoblu dopo la parentesi della passata stagione al Crecas.«Molto importante, arrivata in un momento in cui abbiamo voluto dimostrare compattezza di squadra e tanta voglia di fare bene».«Considerando come si è svolta la gara, meritavamo sicuramente un punteggio più esteso: gli avversari hanno giocato coperti per 90 minuti ed in queste situazioni è difficile andare in porta. Il nostro merito è stato sicuramente quello di mantenere la calma, la pazienza e di cogliere il momento giusto per la giocata decisiva. Il bel gol messo a segno da Giurato ci ha ripagato nel modo migliore della nostra condotta di gara».«E’ senz’altro positivo ma dobbiamo tener presente che siamo ancora nella fase iniziale del campionato e nei mesi futuri potrebbero verificarsi tante situazioni. Un giudizio veritiero su questa stagione agonistica si potrà delineare in linea di massima verso dicembre-gennaio, non prima. L’importante è scendere in campo sempre con l’intenzione di cogliere i tre punti, poi tutto il resto viene da sé».«L’Astrea è una grande squadra e lo sta dimostrando ma se si vuole andare avanti in Coppa prima o poi s’incontrano le squadre più temibili: quindi tanto vale giocarcela subito e vedere dove si può arrivare».