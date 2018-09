I COMMENTI

RIETI – La Valle del Tevere torna dalla trasferta di Nemi con una vittoria molto importante, sia per la classifica che per il morale della squadra (visto l'arresto per corruzione di martedì scorso del presidente onorario e patron del club), nella quarta giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza batte infatti lo Sporting Genzano per 1-0 grazie alla rete realizzata da Igor Giurato all’ultimo minuto di recupero dopo aver dominato nettamente l’incontro e recriminando per alcune decisioni della terna arbitrale che hanno destato molte perplessità.Nella fase iniziale del primo tempo, su lancio in area di Danieli, un difensore intercetta il pallone con la mano e l’arbitro assegna ai biancoblù il calcio di rigore ma poi torna sulla sua decisione su segnalazione del collaboratore che ritiene uscita la palla a fondo campo al momento del cross. Altra decisione sfavorevole per i sabini al 25’ quando Gallaccio viene atterrato in area e il direttore di gara assegna il rigore ed estrae il cartellino rosso per il difensore avversario considerato ultimo uomo: anche qui interviene l’assistente che segnala un preesistente fuorigioco dell’attaccante ed altro dietro-front dell’arbitro.Il primo tempo termina così a reti inviolate e nulla di particolare avviene nella ripresa, ad eccezione di un tiro di Jammeh parato dal portiere avversario nella fase finale dell’incontro ed un cross in area di Fiorentini deviato da un difensore. Quando ormai sembrava che la gara si dovesse chiudere sul risultato di parità, al quinto minuto di recupero irrompe sotto porta Giurato (entrato al 30’ della ripresa al posto di Gallaccio) su un lancio di Fiorentini e mette a segno il preziosissimo gol-vittoria della Valle del Tevere.«Un successo importantissimo arrivato all’ultimo secondo di gioco dopo che avevamo dominato la gara giocando alla grande. L’avversario era difficile ma abbiamo saputo gestire la gara mettendo in mostra tutte le nostre capacità. Una vittoria che i ragazzi dedicano al presidente».La Valle del Tevere tornerà in campo giovedì 27 settembre alle 15 nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia. Nel girone 4 affronterà in trasferta l’Astrea sul campo di Casal del Marmo; ritorno al Comunale di Forano il 10 ottobre alle 15.30.: Leacche, Anastasio, Antocchi, Lembo, Gabrieli, Dei Giudici, Valente, Screti, Dari, Barone, Longo. A disp. Tulletti, Varga, Ruggeri, Rossi, Ciampini, Luciani, Di Biagi, Grillo, Rosati. All. Aldo Salerno: Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Jammeh (30’st Mamarang), Gomez, Danieli, Gallaccio (30’st Giurato), Grizzi. A disp. De Vellis, Nocelli, Renelli, Hrustic, Risi, Manga, Pileri. All. Stefano Scaricamazza: Andriambelo di Roma1 (Migliaccio di Roma2 e Di Mambro di Cassino): 49’ st GiuratoAlmas Roma-Civitavecchia 1920 3-2Astrea-Montespaccato (alle 15)Atletico Vescovio-Bricofer Casal Barriera 1-3Crecas-Real Monterotondo 0-2Eretum Monterotondo-Villalba OM 1-1Montalto-Cynthia 1-2Ronciglione United-Campus Eur (alle 15.30)Team Nuova Florida-Unipomezia 1-0Astrea 9Valle del Tevere, Team Nuova Florida 8Unipomezia, Real Monterotondo, Cynthia 7Bricofer Casal Barriera 6Montespaccato, Almas Roma, Sporting Genzano, Villalba OM 5Civitavecchia 1920, Eretum Monterotondo 4Campus Eur, Crecas 3Ronciglione United 2Montalto 1Atletico Vescovio 0