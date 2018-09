LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Sporting Genzano

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

ARBITRO ALESSANDRO VALLOCCHIA

COPPA ITALIA ECCELLENZA

RIETI – Trasferta ai castelli romani per la Valle del Tevere nella quarta giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza affronterà domani alle 11 sul campo di Nemi lo Sporting Genzano con il quale condivide a cinque punti, insieme a Montespaccato e Team Nuova Florida, il terzo posto in classifica nel girone A. Le vicende che in settimana hanno portato all’arresto del presidente Enzo De Santis non hanno comunque condizionato i programmi della società né l’impegno dei giocatori che si sono allenati e preparati alla gara con la consueta serietà e l’obiettivo della vittoria. Sarà anche l’occasione per il capitano Giuseppe Danieli di consolidare il primato personale nella classifica cannonieri del girone A.«Sarà una gara difficile contro una formazione aggressiva che si troverà a suo agio su un campo piccolo come quello di Nemi. Lo Sporting Genzano è composto da giocatori che puntano essenzialmente sul gioco fisico e sull’agonismo: dovremo essere bravi ad impostare ed applicare le nostre doti tecniche con intelligenza e immediato adattamento ad ogni fase dell’incontro. In settimana abbiamo lavorato intensamente e continueremo a farlo in modo sereno: i nostri obiettivi rimangono quelli programmati ad inizio stagione».: Leacche, Anastasio, Ruggeri, Lembo, Gabrieli, Dei Giudici, Valente, Screti, Dari, Barone, Matteo. All. Salerno: Aniello, Paletta, Renelli, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Mamarang, Gomez, Danieli, Jammeh, Grizzi. All. Scaricamazza: Andriambelo di Roma1 (Migliaccio di Roma2 e Di Mambro di Cassino)(ore 11)Almas Roma-Civitavecchia 1920Astrea-MontespaccatoAtletico Vescovio-Bricofer Casal BarrieraCrecas-Real MonterotondoEretum Monterotondo-Villalba OMMontalto-CynthiaRonciglione United-Campus EurTeam Nuova Florida-UnipomeziaAstrea 9 puntiUnipomezia 7Team Nuova Florida, Valle del Tevere, Montespaccato, Sporting Genzano 5Civitavecchia 1920, Cynthia, Real Monterotondo, Villalba OM 4Eretum Monterotondo, Crecas, Bricofer Casal Barriera, Campus Eur 3Ronciglione United, Almas Roma 2Montalto 1Atletico Vescovio 0Seconda designazione stagionale in Eccellenza per il 23enne arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone B dirigerà Vigor Perconti-Sora Calcio coadiuvato da De Salazar di Roma1 e Nardini di Ostia.La Valle del Tevere tornerà poi in campo giovedì 27 settembre (ore 15) per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia: nel girone 4 affronterà in trasferta l’Astrea sul campo del Montespaccato (a Casal del Marmo è in corso il rifacimento del terreno di gioco). Gara di ritorno al Comunale di Forano il 10 ottobre alle 15.30.