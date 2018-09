di Renato Leti

RIETI – Per la Valle del Tevere era fondamentale fare risultato pieno nella seconda giornata di campionato dopo il pareggio interno di domenica scorsa col Bricofer Casal Barriera, quando la squadra romana aveva realizzato il gol del 2-2 in pieno recupero lasciando l’amaro in bocca ai biancoblu sabini. Il poker realizzato ieri in trasferta contro l’Atletico Vescovio ha riportato serenità e fiducia nella formazione guidata da Stefano Scaricamazza. Abbiamo raccolto in proposito il parere dell’attaccante Igor Giurato che ieri ha realizzato il primo gol della partita.



Un 4-0 sull’Atletico Vescovio fa pensare ad una gara facile?

«Assolutamente no: è stata una gara che dovevamo affrontare con la massima concentrazione e sappiamo tutti che l’Atletico Vescovio soprattutto in casa loro non è facile da affrontare. Siamo scesi in campo con serenità, credendo nei nostri mezzi e applicando con il massimo scrupolo tutte le indicazioni fornite dal nostro mister».



Il suo gol è stato molto importante?

«Diciamo che è stato importante segnare nella fase iniziale dell’incontro: una volta sbloccato il risultato abbiamo acquisito maggior tranquillità e dopo il gol del raddoppio di Danieli abbiamo dominato per il resto della gara».



In apertura di ripresa Jammeh ha portato a tre i gol di vantaggio…

«Anche questo fatto ha aumentato la nostra sicurezza. Quando riesci a segnare nella fase iniziale dei due tempi di gioco acquisti ulteriore consapevolezza sulla probabile vittoria e questo è sicuramente un grosso vantaggio. Voglio aggiungere che oggi tutti coloro che sono scesi in campo sono stati veramente bravi».



E’ un campionato difficile?

«In Eccellenza non è mai facile vincere ed anche quest’anno il nostro girone è abbastanza tosto. Da parte nostra ce la metteremo comunque tutta per puntare a risultati soddisfacenti, cominciando già da domenica prossima quando in casa affronteremo l’Almas Roma. Vincere due gare consecutive in questa fase iniziale della stagione sarebbe oltremodo gratificante: la classifica è ancora in assestamento e ritrovarsi in posizioni di testa è molto importante anche per il morale».

Lunedì 10 Settembre 2018



