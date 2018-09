di Renato Leti

RIETI – Nella seconda giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza arriva la prima vittoria della stagione per la Valle del Tevere che espugna il campo dell’Atletico Vescovio imponendosi per 4-0 e dominando nettamente per tutto il corso dell’incontro. I biancoblù passano in vantaggio al 15’ del primo tempo con una rete di Giurato, abile a riprendere sotto rete una corta respinta del portiere avversario su un precedente tiro di Danieli e raddoppiano al 25’ con lo stesso Danieli su calcio di punizione. Il bomber di Sant’Oreste appare in forma smagliante ed al 25’ della ripresa sigla la doppietta personale di giornata mentre Jammeh, al 5’, aveva realizzato il terzo gol dei sabini su assist di Fiorentini.



IL MISTER

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Una gara dominata nettamente dove siamo venuti fuori alla grande senza alcun problema. Potevamo sfruttare meglio anche altre occasioni da gol ma siamo più che soddisfatti di quanto oggi abbiamo mostrato sul campo. E’ la conferma che se le gare si affrontano con la testa giusta i risultati arrivano; è quanto dovremmo tener sempre presente».



IL TABELLINO

Atletico Vescovio : Frera, Bellistri, Babusci, Moresi, Ciampini, De Dominicis, Perozzi, Sagnotti, Palazzolo, Bornigia, Tilli. A disp. Sinibaldi, D’Orazi, Zappalà, Girardi, Gallani, Amici, Orlanno, Russo, Tancredi. All. Pansa

Valle del Tevere : Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Mamarang, Gomez, Danieli, Giurato, Grizzi. A disp. Crocco, Fusaroli, Renelli, Hrustic, Manga, Gallaccio, Pileri, Jammeh, Montagno. All. Scaricamazza

Arbitro : Scarpati di Formia (D’Ottavio di Roma2 e Serra di Tivoli)

Reti : 15’ pt Giurato, 25’ pt e 25’ st Danieli, 5’ st Jammeh



ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

Almas Roma-Villalba OM 1-1

Bricofer Casal Barriera-Civitavecchia 1-1

Crecas-Montespaccato 0-1

Eretum Monterotondo-Real Monterotondo 1-2

Montalto-Campus Eur 1-3

Ronciglione United-Astrea 0-1

Sporting Genzano-Unipomezia 0-0

Team Nuova Florida-Cynthia 1-1



CLASSIFICA

Astrea 6

Valle del Tevere, Unipomezia, Montespaccato, Villalba, Real Monterotondo 4

Campus Eur, Eretum Monterotondo, Crecas 3

Bricofer Casal Barriera, Civitavecchia, Sporting Genzano, Tean Nuova Florida 2

Ronciglione United, Cynthia, Almas Roma 1

Montalto, Atletico Vescovio 0

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02



