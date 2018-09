di Renato Leti

RIETI – Prima trasferta della nuova stagione agonistica per la Valle del Tevere che nel secondo turno del campionato regionale di Eccellenza affronterà domani alle 11 l’Atletico Vescovio sul campo di Tor di Quinto. Per entrambe le squadre ci sarà voglia di riscossa: la Valle del Tevere per cogliere la prima vittoria dopo il pareggio interno per 2-2 di domenica scorsa con il Casal Barriera e l’Atletico Vescovio per cancellare la sconfitta per 1-0 rimediata sul campo del Villalba.



LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«L’Atletico Vescovio è una squadra che conosciamo da molti anni e soprattutto quando gioca in casa imposta la partita su toni agonistici elevati e battaglieri. Tecnicamente è molto preparata e sa sfruttare con intelligenza le occasioni che si presentano nel corso della gara: lo stesso che dovremo fare noi scendendo in campo con la massima concentrazione, pazienza e attenzione dal primo all’ultimo minuto. Il pareggio subìto domenica scorsa in pieno recupero deve insegnarci che non si deve mai abbassare la guardia fino al triplice fischio di chiusura».



COSI' IN CAMPO

Atletico Vescovio : Frera, Bellistri, Babusci, Moresi, Ciampini, Perozzi, Gallani, D’Orazi, Palazzolo, Sagnotti, Tilli. All. Pansa

Valle del Tevere : Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Mamarang, Gomez, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Scaricamazza

Arbitro : Scarpati di Formia (D’Ottavio di Roma2 e Serra di Tivoli)



LE ALTRE GARE, II GIORNATA (ore 11)

Almas Roma-Villalba OM

Bricofer Casal Barriera-Civitavecchia

Crecas-Montespaccato

Eretum Monterotondo-Real Monterotondo

Montalto-Campus Eur

Ronciglione United-Astrea

Sporting Genzano-Unipomezia

Team Nuova Florida-Cynthia



CLASSIFICA

Unipomezia, Eretum Monterotondo, Crecas, Astrea, Villaba 3 punti

Real Monterotondo, Sporting Genzano, Valle del Tevere, Bricofer Casal Barriera, Ronciglione United, Team Nuova Florida, Civitavecchia 1920, Montespaccato 1

Campus Eur, Montalto, Atletico Vescovio, Cynthia, Almas Roma 0



Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

Prima gara in Eccellenza nella stagione 2018/2019 per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia. Nel girone A dirigerà Ronciglione United-Astrea coadiuvato da Di Giacomo di Tivoli e Senchuk di Tivoli.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:43



