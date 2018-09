di Renato Leti

RIETI – E’ ripartito ieri il campionato di Eccellenza con la Valle del Tevere unica rappresentante reatina nella massima categoria regionale. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza viene considerata dagli addetti ai lavori come una delle pretendenti al successo finale nel girone A ma il pareggio per 2-2 maturato ieri col Bricofer Casal Barriera ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa biancoblù.



Abbiamo ascoltato in proposito il capitano Giuseppe Danieli, quest’anno alla sua quinta stagione (quarta consecutiva) nella società presieduta da Enzo De Santis.



Un pareggio che va stretto alla Valle del Tevere?

«Certamente, considerando proprio l’andamento della partita e la mole di gioco espressa in campo dalla nostra squadra. Subire il gol del pareggio ospite nei minuti finali di recupero fa sicuramente rabbia».



Cosa è successo?

«Quello che purtroppo capita quando sei ormai sicuro di aver vinto e ti lasci andare in qualche leggerezza che poi si paga. Diciamo che il Casal Barriera è stato abile ad approfittare nel modo migliore di una nostra disattenzione difensiva che a questi livelli nessuno si può permettere».



Stanchezza, deconcentrazione, illusione di aver già incamerato i tre punti…?

«Potrebbero essere valide tutte queste supposizioni oppure no; certo, quando il mister predica e ribadisce che la concentrazione deve esserci ai massimi livelli fino al fischio di chiusura ha indiscutibilmente ragione e se questo non avviene se ne pagano amaramente le conseguenze».



Ci sono stati però anche degli aspetti positivi espressi da chi è sceso in campo?

«Senza ombra di dubbio! Abbiamo disputato una gara grintosa e determinata; non a caso il gioco degli avversari si è fermato a metà campo ed abbiamo predominato per buona parte dell’incontro. La squadra c’è e si è visto che possiamo imporci con chiunque».



Era comunque importante partire con il piede giusto, con una vittoria soprattutto al cospetto del pubblico di casa?

«Sì, inutile dire che la vittoria sarebbe stata importante e per chi non ha assistito alla partita il 2-2 sul proprio campo potrebbe apparire come un mezzo passo falso. Ribadisco però che la nostra prestazione è stata perfetta per la quasi totalità dell’incontro e la beffa finale ci servirà da esperienza. Diciamo che la “prima” in casa per noi è storicamente difficile…».



Comunque è arrivato anche il suo primo gol stagionale, sicuramente di buon auspicio dopo i 14 realizzati nella scorsa stagione?

«La scorsa stagione potevano essere molti di più se infortuni vari non mi avessero tenuto fermo per buona parte del girone di andata. Il gol è sempre importante e cominciare così va bene».



Prospettive per la Valle del Tevere in questo campionato?

«Abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra…e sicuramente la diremo. Esistono le basi importanti per aspirare ai titoli di testa!».



Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:06



