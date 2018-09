di Renato Leti

RIETI – Rammarico tra le fila della Valle del Tevere al termine della gara d’esordio contro la Bricofer Casal Barriera. Al Comunale di Forano finisce in parità sul 2-2 una partita che i biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza avevano in pugno fino al 90’ e che invece, in pieno recupero, la formazione ospite ha recuperato siglando al 94’ la rete del pareggio. Il primo tempo si chiude a reti inviolate e la Valle del Tevere crea numerose occasioni da gol con Paletta, Danieli e Fusaroli ma il risultato non si sblocca. I quattro gol arrivano nella ripresa: al 20’ prima rete del giovane Francis Gomez a conclusione di uno scambio tra Passiatore e Paletta; pareggio su rigore per gli ospiti al 23’ con Costantini; nuovo vantaggio della Valle al 40’ su rigore di Danieli concesso per un atterramento in area di Giurato ed al 49’ gol-beffa di Fichera che approfitta di un rinvio errato degli avversari e mette a segno il 2-2 finale.



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Un risultato che ci va decisamente stretto alla luce di quanto abbiamo espresso sul campo per buona parte dell’incontro. Una partita che abbiamo condotto sempre noi e gli avversari raramente hanno superato la metà campo. Potevamo incamerare subito tre punti che sarebbero stati importantissimi sia per la classifica che per il morale e che avremmo ampiamente meritato. Purtroppo il gol del 2-2 finale è arrivato a gara praticamente conclusa e dobbiamo prendercela solo con noi stessi: la disattenzione difensiva che ha provocato il gol è scaturita da una scarsa concentrazione e certi errori si pagano. Per il resto non posso lamentarmi della prestazione di tutta la squadra, apparsa lucida e intraprendente nel modo giusto. Peccato, ripeto, solo per quell’episodio che ci è costato la vittoria piena».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Mamarang, Gomez, Danieli, Giurato, Grizzi. A disp. Crocco, Nardi, Renelli, Galanti, Hrustic, Manga, Gallaccio, Pileri, Jammeh. All. Scaricamazza

Bricofer Casal Barriera : Beccaceci, Morazio, Cassetti, Gerardo, Lunghji, Misano, Faccioli, Cesaretti, Colapietro, Costantini, Zanzucchi. A disp. Ciurluini, Apostoli, Valentini, Gullotto, Appodio, Fichera, Colagrossi, Rocchi, Ciampini. All. Pandolfi

Arbitro : Lupinski di Albano Laziale (Jorgji di Albano Laziale e D’Antoni di Ciampino)

Reti : 20’ st Gomez, 23’ st rig.Costantini, 40’ st rig. Danieli, 49’ st Fichera



ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

Astrea-Montalto 2-1

Campus Eur 1960-Città di Palombara 2-3

Civitavecchia 1920-Ronciglione United (alle 16)

Cynthia 1920-Eretum Monterotondo 0-2

Montespaccato-Team Nuova Florida 1-1

Real Monterotondo-Sporting Genzano 3-3

Unipomezia 1938-Almas Roma (alle 16)

Villalba OM 1952-Atletico Vescovio 1-0



CLASSIFICA

Eretum Monterotondo, Città di Palombara, Astrea, Villalba 3

B.Casal Barriera, Sporting Genzano, Team Nuova Florida, Valle del Tevere, Montespaccato 1

Real Monterotondo, Almas, Ronciglione United, Atletico Vescovio, Montalto, Campus Eur, Cynthia, Civitavecchia, Unipomezia 0

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA