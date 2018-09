di Renato Leti

RIETI – Esordio tra le mura amiche per la Valle del Tevere nella prima giornata di andata del campionato di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza, unica rappresentante reatina nel massimo campionato regionale, ospiterà domani alle 11 al Comunale di Forano la Bricofer Casal Barriera mirando alla conquista dei primi tre punti della stagione.



L’obiettivo più volte manifestato durante la fase di preparazione dal presidente Enzo De Santis e dallo staff tecnico-dirigenziale è quello di puntare in questa stagione al vertice della classifica ed in tale ottica è stata allestita una squadra comprendente giocatori di comprovata esperienza come Fiorentini, Paletta, Hrustic, Passiatore, Gallaccio, Marvelli, Aniello oltre ai confermati De Vellis, Nocelli, Bianchi, Nardi, Renelli, Fusaroli, Gomez, Grizzi, Jammeh, Manga, Mamarang, Danieli, Giurato, Pileri, Crocco ed altri giovani di sicuro affidamento. L’arbitro è Lupinski di Albano Laziale, coadiuvato da Jorgji di Albano Laziale e D’Antoni di Ciampino.



LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«L’importante è partire con il piede giusto – dice Scaricamazza – e sfruttare nel modo migliore l’opportunità di esordire in casa. La formazione avversaria è una squadra ostica ed imprevedibile: sarà fondamentale scendere in campo con grande concentrazione e amministrare adeguatamente l’incontro, con molta intelligenza e senza essere frettolosi».



LE ALTRE GARE

Astrea-Montalto

Campus Eur 1960-Città di Palombara

Civitavecchia 1920-Ronciglione United (alle 16)

Cynthia 1920-Eretum Monterotondo

Montespaccato-Team Nuova Florida

Real Monterotondo-Sporting Genzano

Unipomezia 1938-Almas Roma

Villalba OM 1952-Atletico Vescovio

Sabato 1 Settembre 2018



