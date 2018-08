di Renato Leti

RIETI - La Valle del Tevere conclude la serie di amichevoli pre-campionato battendo il Fiano Romano per 6-2: una gara essenzialmente di allenamento per ambedue le formazioni in attesa dei rispettivi impegni ufficiali di domenica prossima in Eccellenza ed in Promozione.



La Valle del Tevere si porta in vantaggio con Danieli su cross dalla destra di Paletta al primo minuto di gioco e raddoppia al 5' con Mamarang su assist di Danieli. Il Fiano ci prova al 25' su calcio di punizione di Maresca concluso da Turchi col pallone che esce di poco ma un minuto dopo Danieli porta a tre le reti di vantaggio dei padroni di casa con un pallonetto su lancio di Passiatore. Al 34' è l'ex Giannetti ad impegnare Aniello con una bella girata in area ed al 34' Giurato sigla il 4-0 servito sotto rete da Paletta. Al 40' il Fiano accorcia le distanze con un'azione in contropiede di Maresca.



Solite sostituzioni nella ripresa ed al 14' sigla il 5-1 Gallaccio su assist di Jammeh; al 16' seconda rete degli ospiti con Giannetti ed al 42' Renelli realizza il 6-2 finale su calcio di punizione. Recrimina il Fiano per una posizione di fuorigioco nel primo gol della Valle del Tevere e per il calcio di punizione concesso agli avversari in occasione dell'ultima rete.



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Ultima gara di allenamento contro una buona squadra: è terminato il ciclo di preparazione e da domenica prossima inizieranno le partite che contano».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, F.Bianchi, Fusaroli, Mamarang, Gomez, Danieli, Giurato, Grizzi. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche De Vellis, Nocelli, Nardi, Renelli, Galanti, Manga, Montagno, Hrustic, Pileri, Gallaccio, Jammeh. All. Stefano Scaricamazza

Fiano Romano : Baldoni, Mandolini, Scancella, Moretti, De Simone, Rucco, Maresca, Pennacchini, Giannetti, Bracalente, Turchi. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Rastelli, Rinaldi, Rulli, Servi, Ricci, Agresti, Marcelli, Marius. All. Piercarlo Antoniutti

Reti: 1' e 26' pt Danieli, 5' pt Mamarang, 36' pt Giurato, 40' pt Maresca, 14' st Gallaccio, 16' st Giannetti, 42' st Renelli.

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



