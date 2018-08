di Renato Leti

RIETI – A una settimana esatta dall’inizio del campionato di Eccellenza la Valle del Tevere disputerà domani alle 11 al Comunale di Forano la sesta ed ultima gara amichevole ospitando il Fiano Romano, squadra di Promozione inserita nel girone delle reatine.



Sarà un test importante per i biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza che finora hanno mostrato di avere una nuova rosa giocatori di alto livello e che si presenteranno ai nastri di partenza della stagione 2018-2019 con buone credenziali per aspirare alle posizioni di vertice. L’orario di quest’ultima amichevole è stato fissato alle 11 proprio per far entrare la squadra nel clima ideale in previsione della prima partita di campionato: il 2 settembre al comunale arriverà il Bricofer Casal Barriera e sarà fondamentale, anche dal punto di vista psicologico, partire col piede giusto.



«La gara col Fiano Romano arriva a una settimana dalla prima di campionato - dice Scaricamazza - e ormai si comincia a fare sul serio. Tutto il lavoro svolto finora sarebbe vano se non venissero applicati schemi di gioco e forma fisica ottimale: non sono più ammesse amnesie e la mentalità deve essere quella vincente, la stessa che dovrà accompagnarci per tutta la stagione».



Sabato 25 Agosto 2018



