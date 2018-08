di Renato Leti

RIETI - Quinta amichevole precampionato per la Valle del Tevere che ospita al Comunale di Forano la Doc Gallese, squadra di Promozione. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 4-2, pur mostrando qualche momento di distrazione sul finire del primo tempo quando gli ospiti recuperano due gol nell'arco di due minuti e chiudono la prima frazione di gioco sul risultato di parità. La Valle del Tevere era passata in vantaggio dopo soli 4 minuti con Hrustic su assist di Mamarang e lo stesso Mamarang aveva raddoppiato al 20' su passaggio di Fiorentini. Al 26' palo di Danieli servito sa Renelli ed al 40' e 42' arrivano le due reti del Gallese messe a segno da Magrini e Sciommeri. Soliti cambi nella ripresa e altri due gol per la Valle del Tevere: al 14' ad opera di Giurato ed al 30' il secondo gol di Mamarang (oggi tra i migliori in campo) servito da Passiatore. Da segnalare due pregevoli conclusioni della Gallese respinte da Aniello: al 24' su tiro di Cavalieri ed al 28' di Mechilli.



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Non possiamo commettere delle leggerezze come avvenuto nel finale del primo tempo: ci vuole attenzione e una mentalità diversa, altrimenti si rischia di pregiudicare il lavoro fin quì svolto».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : De Vellis, Nocelli, Renelli, Hrustic, Nardi, Galanti, Mamarang, Danieli, Pileri, Manga, Fiorentini. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Aniello, F.Bianchi, Fusaroli, Passiatore, Paletta, Fiorentini, Montagno, Grizzi, Giurato. All. Scaricamazza

Doc Gallese : Laurenti, Amoruso, Molon, Mazzucco, Rizzo, Conti, Magrini, Salvati, Pisani, Sciommeri, Cavalieri, Mascarucci, Mechilli. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Coretti, Chirico, Sansonetti, Mazzafoglia, Santucci. All. Boccia

Reti : 4' pt Hrustic, 20' pt e 30' st Mamarang, 40' pt Magrini, 42' pt Sciommeri, 14' st Giurato.

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16



