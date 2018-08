di Renato Leti

RIETI – Quinta amichevole pre-campionato per la Valle del Tevere quando mancano ormai solo dieci giorni all’inizio del campionato di Eccellenza: al Comunale di Forano arrivano oggi alle 17 i viterbesi del Doc Gallese che disputano il campionato di Promozione e per la formazione sabina guidata da Stefano Scaricamazza ci sarà la possibilità di verificare lo stato di forma della squadra dopo le precedenti amichevoli: alla vittoria per 2-0 sulla Primavera del Perugia (reti di Giurato e Jammeh) ha fatto seguito la sconfitta di misura per 3-2 con lo SFF Atletico (doppietta di Giurato); quindi la vittoria per 3-1 sul Play Eur (reti di Giurato, Fiorentini e Fabrizio Bianchi) e l’immeritata sconfitta per 4-1 (gol di Danieli) sul campo del Monterosi con due reti realizzate dai padroni di casa in modo irregolare.



«Con questa partita e con la prossima contro il Fiano Romano che affronteremo alle ore 11 di domenica prossima – dice Stefano Scaricamazza – si conclude la nostra fase di preparazione e farò in modo che tutto il gruppo, a rotazione, scenderà in campo nel corso dei due incontri. E’ anche il momento di verificare a che punto siamo sia dal punto di vista fisico-atletico che da quello tecnico. Un banco di prova per tutta la rosa, insomma, che gioverà anche al raggiungimento della forma ottimale per l’intero gruppo in vista dell’esordio in campionato di domenica 2 settembre contro il Bricofer Casal Barriera».



