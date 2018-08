di Renato Leti

RIETI – La composizione del girone A di Eccellenza appare a prima vista il più difficile e chi vorrà ambire alla vittoria finale dovrà vedersela con squadre che di sicuro non regaleranno nulla. E’ il girone della Valle del Tevere, unica formazione reatina che disputa il massimo campionato regionale e che esordirà in casa il prossimo 2 settembre ospitando al Comunale di Forano il Bricofer Casal Barriera.



Abbiamo raccolto il parere del tecnico Stefano Scaricamazza: «Come avvenuto anche lo scorso anno, emergono grosse perplessità nel vedere la suddivisione delle squadre nei due gironi – dice il tecnico sabino – e lascia alquanto sconcertati il criterio di scelta che non tiene conto della provenienza geografica di alcune squadre: viene da chiedersi, ad esempio, quanti disagi comporterà per la Valle del Tevere, il Ronciglione United e le altre formazioni viterbesi e dell’Alto Lazio il dover effettuare trasferte lontanissime come ad esempio quella con la Nuova Florida che gioca ad Ardea. Anche i valori tecnici appaiono diversi tra le formazioni dei due raggruppamenti e viene da chiedersi a chi effettivamente possano giovare determinate decisioni. Da parte nostra affronteremo tutti con la stessa determinazione e punteremo a posizioni di vertice: visto il girone, sarà sicuramente difficile ma nello stesso tempo avvincente e le nostre ambizioni restano immutate, pur con le perplessità scaturite dopo la pubblicazione del calendario 2018/19».

