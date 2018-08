di Renato Leti

RIETI – La Valle del Tevere effettuerà domani mattina la quarta amichevole di pre-campionato incontrando fuori casa alle 10.30 il Monterosi, formazione di serie D con la quale da diversi anni effettua questo proficuo allenamento congiunto utile ad ambedue le formazioni a poche settimane dall’inizio della nuova stagione sportiva.



E’ la prima amichevole disputata dai biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza lontano dal Comunale di Forano e servirà soprattutto per verificare lo stato di forma dell’intero gruppo dopo le buone prestazioni fornite nelle scorse settimane: vittoria per 2-0 con la Primavera del Perugia (gol di Giurato e Jammeh), sconfitta di misura per 3-2 con lo SFF Atletico (doppietta di Giurato), vittoria per 3-1 con il Play Eur (gol di Fiorentini, Giurato, Fabrizio Bianchi).



«Il Monterosi è una delle squadre di vertice della serie D – dice Stefano Scaricamazza – ed ha allestito una formazione che punta al passaggio di categoria. Per noi sarà importante affrontare questo test proprio per verificare la nostra reazione di fronte ad un avversario che potrebbe metterci in difficoltà e contro il quale dovremmo reagire con la mentalità giusta».



Prossima amichevole fissata al Comunale di Forano alle ore 17 di giovedì 23 agosto contro il Gallese.

