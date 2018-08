di Renato Leti

I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Daniele Scarfini, tecnico Play Eur

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Play Eur:

Reti

RIETI - Terza amichevole precampionato della Valle del Tevere: al comunale di Forano arriva la formazione romana del Play Eur che nella scorsa stagione era inserita nel girone B di Eccellenza e che rappresenta un test importante per saggiare la preparazione dei biancoblu di Stefano Scaricamazza. Al termine dei 90 minuti di gioco, sono i padroni di casa ad imporsi per 3-1 ed a mostrare di essere a buon punto anche sul piano fisico.Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con Trincia ma già al 15' Mamarang chiama alla parata Dagapiti con una conclusione da fuori area ed al 25' è Gallaccio a vedersi respingere una deviazione di testa dal portiere ospite. Preme la Valle del Tevere ed al 32' Giurato conclude alto un cross di Grizzi ma al 35' ci pensa Fiorentini a siglare il pareggio con un gran tiro da fuori area col pallone che s'infila tra palo e portiere. Passano tre minuti e c'è il raddoppio dei padroni di casa con Giurato a conclusione di un'azione corale condotta con Fiorentini e Mamarang; al 41' arriva poi il terzo gol con una deviazione sotto porta di Fabrizio Bianchi su assist di Fiorentini.Nella ripresa si assiste alla consueta girandola di sostituzioni ed il risultato non cambia: da segnalare due traverse colpite dalla Valle del Tevere, al 6' con Giurato ed al 38' con Jammeh.«Una bella gara ed una vittoria significativa contro una squadra della nostra categoria. Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora in vista di un inizio campionato che si avvicina sempre di più».«Una gara in cui si è visto un bel gioco da parte di ambedue le formazioni, anche se i carichi di lavoro effettuati in questi ultimi giorni hanno un pò condizionato la nostra prestazione. Siamo una squadra molto giovane e puntiamo a partire bene, convinti di poter migliorare e ottenere buoni risultati nel corso della stagione».: De Vellis, F.Bianchi, Fusaroli, Passiatore, Fiorentini, Paletta, Mamarang, Gomez, Giurato, Gallaccio, Grizzi.. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Aniello, Nocelli, Nardi, Renelli, Montagno, Hrustic, Jammeh, Manga. All. Stefano ScaricamazzaDagapiti, Ranucci, Cosentino, Valentini, Pucci, Matteoli, Pompili, Corvesi, Da Conceicao, Necci, Trincia. Nel corso della gara sono stati utikizzati anche Noto, Fagioli, Rambaldo, Di Meio, Regis, Vivanti, Ranaglia, Cipriani, Ciotti, Lazzari. All. Daniele Scarfini: 10' pt Trincia, 35' pt Fiorentini, 38' pt Giurato, 41' pt F.Bianchi