RIETI - La Valle del Tevere torna oggi in campo alle 17 al Comunale di Forano per la terza amichevole di pre-campionato contro la formazione romana del Play Eur, squadra di Eccellenza che nella scorsa stagione militava nel girone B. I biancoblu sono arrivati al diciottesimo giorno di preparazione e con la gara odierna si conclude la prima fase del lavoro fisico-atletico; nei prossimi giorni si perfezioneranno gli schemi di gioco e sarà approfondita la parte tecnica modificando i ritmi di lavoro al fine di raggiungere il grado ottimale con cui presentarsi poi ai nastri di partenza del campionato 2018/2019. Nelle precedenti amichevoli la formazione guidata da Stefano Scaricamazza ha vinto per 2-0 con la Primavera del Perugia (reti di Jammeh e Gallaccio) ed è stata sconfitta di misura per 3-2 (doppietta di Giurato) dai tirrenici dello SFF Atletico che militano in serie D.



«E’ il terzo test estivo – dice Scaricamazza – e ci troveremo di fronte una squadra di pari categoria: un confronto sicuramente interessante per saggiare le nostre condizioni dopo il primo ciclo di preparazione e valutare con attenzione sia le prestazioni individuali che quelle del collettivo. In queste prime settimane non ci siamo risparmiati e tutto il gruppo si è fatto trovare pronto, sia i nuovi arrivati che i confermati della scorsa stagione».



Prossima amichevole il 19 agosto in trasferta a Monterosi.



