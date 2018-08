di Renato Leti

RIETI - Seconda amichevole pre-campionato della Valle del Tevere che al Comunale di Forano ospita la SFF Atletico, formazione che disputa il campionato di serie D e che al termine dei 90 minuti s'impone per 3-2. La parte iniziale della gara si svolge sotto la pioggia e sono gli ospiti a rendersi pericolosi al 15' con un tiro di Ortenzi parato da Aniello; dopo tre minuti arriva anche il vantaggio della formazione tirrenica con una conclusione di Tortolano su assist di D'Andrea. Al 26' lo stesso D'Andrea raddoppia ribattendo in rete un precedente tiro di Esposito respinto da Aniello. I padroni di casa reagiscono al 35' con un bel tiro di Fiorentini deviato in angolo e un minuto dopo con una conclusione di Grizzi terminata alta. Al 38' è Gallaccio a chiamare Galantini alla respinta ma al 41' c'è il terzo gol dell'Atletico con un tiro da fuori area di Formilli. Nella ripresa si assiste alla consueta girandola di sostituzioni e la Valle del Tevere si porta sul 3-2 con una doppietta di Giurato: all'8' con un tiro di precisione dal limite dell'area ed al 40' lo stesso attaccante ribatte in rete un tiro di punizione calciato da Renelli.



I COMMENTI



Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Una buona gara disputata contro una formazione di categoria superiore; abbiamo mostrato importanti progressi in tema di preparazione e ci avviciniamo gradatamente alla forma migliore».



Raffaele Scudieri, tecnico SFF Atletico

«Un proficuo allenamento in un test importante contro una squadra che nel proprio campionato reciterà senza ombra di dubbio un ruolo importante. Da parte nostra abbiamo fatto bene per 70 minuti ma dobbiamo anche considerare che veniamo da tre settimane di duro lavoro e la Valle del Tevere, che ringraziamo per l'ospitalità, possiede doti tecniche non indifferenti».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : Aniello, Nocelli, Passiatore, Fiorentini, Paletta, Nardi, Pileri, Jammeh, Gallaccio, Giurato, Grizzi. Nel corso della gara sono entrati anche Crocco, Fusaroli, Renelli, Manga, Hrustic, Mamarang, Gomez, Melone, Montagno, F.Bianchi, Benedetti. All. Scaricamazza

Sff Atletico : Galantini, Yoboua, Pompei, Di Emma, Sevieri, Campanella, Neri, Ortenzi, D'Andrea, Tortolano, Esposito. Nel corso della gara sono entrati anche Macci, Cotani, Ramacci, Tornatore, Monti, Giustini, Formilli, Colacicchi, Clementucci, Donnarumma, Scarpineti. All. Scudieri

Reti : 18' pt Tortolano, 26' pt D'Andrea, 41' pt Formilli, 8' st e 40' st Giurato

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15



