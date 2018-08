di Renato Leti

RIETI – Seconda uscita pre-campionato per la Valle del Tevere che domani, mercoledì 8 agosto, alle 16.30 ospiterà al campo Comunale di Forano l’Atletico: un incontro programmato a quattro giorni di distanza dalla precedente amichevole con la Primavera del Perugia, vinta dai bioancoblu sabini per 2-0 con reti di Jammeh e Gallaccio.



L’avversario di domani è una formazione di tutto rispetto: la squadra allenata da Raffaele Scudieri disputa infatti la serie D già dallo scorso campionato e per i padroni di casa significherà confrontarsi con una compagine di categoria superiore alla quale quest’anno la Valle del Tevere ambisce con buone credenziali, visto l’organico su cui può fare affidamento il tecnico Stefano Scaricamazza.



«Si tratta di un test importante in cui alziamo un po’ l’asticella della competizione – dice Scaricamazza – incontrando una formazione che ha ben figurato in D la scorsa stagione e con la quale negli anni precedenti abbiamo dato vita a gare di alto livello. Dobbiamo comunque tener conto che ci troviamo ancora nella fase iniziale della preparazione e la scelta dei giocatori che utilizzeremo nel corso della gara scaturirà dalle valutazioni fisiche individuali che emergeranno dopo l’allenamento di oggi pomeriggio».



L'amichevole successiva ci sarà lunedì 13 agosto a Forano (ore 17) con i romani della Play Eur, formazione di Eccellenza.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA