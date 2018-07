di Renato Leti

RIETI – La Valle del Tevere inizia oggi la preparazione al campo Comunale di Forano puntando su una rosa-giocatori rinforzata nei diversi reparti con l’inserimento di giocatori di grande esperienza.



LA ROSA

Portieri: Simone Aniello (98, da Lepanto), Matteo De Vellis (91, confermato), Alessio Crocco (2000, c.);

Difensori: Mattia Nocelli (96, c.), Fabrizio Bianchi (95,c.), Francesco Nardi (83, c.), Edoardo Renelli (91, c.), Fabio Fusaroli (94, c.), Jacopo Passiatore (90, da Crecas);

Centrocampisti: Jody Fiorentini (90, da Crecas), Francis Gomez (2000, c.), Stefano Grizzi (99, c.), Tamsir Jammeh (96, c.), Seedy Mamarang (98, c.), Daniel Manga (97, c.), Diego Pileri (01, c.), Leonardo Josè Paletta (97 da Cynthia), Alija Hrustic (93 da Crecas);

Attaccanti: Andrea Marvelli (90 da Ladispoli), Michele Gallaccio (86 da Crecas), Giuseppe Danieli (88, c.), Igor Giurato (96, c.), Lorenzo Benedetti (01 da Juniores Regionale), Giordano Tonanzi (99 da Tor di Quinto).



LO STAFF

In occasione della presentazione ufficiale della squadra, prevista alle ore 20 di lunedì 30 luglio al Natural Smile di Ponzano Romano, verrà ufficializzato anche il nuovo staff tecnico-dirigenziale costituito, al momento, dal presidente Enzo De Santis, il direttore generale Marco Laurini, il segretario Enrico Nocelli, il tecnico Stefano Scaricamazza, il direttore sportivo Alessio Bianchi.



LE AMICHEVOLI

Fissato inoltre il calendario delle amichevoli previste nel mese di agosto (orari da definire, probabilmente alle 17):

sabato 4 con la Primavera del Perugia

mercoledì 8 con S.S.F. Atletico

lunedì 13 con Play Eur

sabato 18 con Monterosi

giovedì 23 con Doc.Gallese

domenica 26 con Fiano Romano



Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA