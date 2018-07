di Renato Leti

RIETI - Con il ritorno in maglia biancoblu di Andrea Marvelli dopo la brillante stagione giocata nelle fila del Ladispoli è praticamente concluso il mercato della Valle del Tevere che anche nel prossimo campionato sarà l’unica rappresentante del calcio reatino in Eccellenza.



La società del presidente Enzo De Santis punta senza reticenze ad un campionato di vertice affidando al tecnico Stefano Scaricamazza una rosa giocatori di grande qualità ed esperienza: il lavoro dei dirigenti e del direttore sportivo Alessio Bianchi ha portato a risultati oltremodo positivi con la conferma di validi giocatori che già nella scorsa stagione si erano espressi ad alto livello e l’innesto di pedine importanti. Ricordiamo che dal Crecas è ritornato Jody Fiorentini e sempre da Palombara Jacopo Passiatore, Michele Gallaccio e Alija Hrustic; dal Cynthia Josè Leonardo Paletta e dalla Lepanto il giovane portiere Simone Aniello. La dirigenza ha anche stabilito che per il prossimo campionato le gare interne al Comunale di Forano torneranno a disputarsi la domenica mattina alle 11 anziché in orario pomeridiano come avvenuto nella stagione scorsa.



«A questo punto il nostro organico è completato – dice Stefano Scaricamazza – ed eventualmente aggiungeremo qualche under che inviteremo a Forano nella fase di preparazione e poi decideremo per eventuali tesseramenti». Il ritrovo è fissato per giovedì 26 luglio al campo comunale di Forano e fino al 5 agosto saranno effettuate due sedute giornaliere di allenamento. Stabilite già le prime amichevoli, tutte a Forano: sabato 4 agosto con il Perugia Primavera, mercoledì 8 agosto col SFF Atletico (serie D), lunedì 13 agosto col Play Eur (Eccellenza).

