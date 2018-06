di Renato Leti

RIETI – Comincia a delinearsi il nuovo volto della Valle del Tevere in previsione della stagione sportiva 2018/2019. La società biancoblu presieduta da Enzo De Santis sarà anche nel prossimo campionato l’unica rappresentante della provincia di Rieti in Eccellenza e già da questi giorni lo stesso presidente, insieme al tecnico Stefano Scaricamazza ed al direttore sportivo Alessio Bianchi, sta lavorando alla composizione della nuova rosa-giocatori e dello staff dirigenziale. L’obiettivo è sicuramente quello di ben figurare nel massimo campionato regionale ma anche di puntare a risultati di alta classifica.



Nel corso di questa settimana sono stati raggiunti gli accordi per la conferma di Matteo De Vellis, Edoardo Renelli, Stefano Grizzi, Fabrizio Bianchi, Mattia Nocelli, Seedy Mamarang, Giuseppe Danieli, Igor Giurato, Francesco Nardi, Fabio Fusaroli, Francis Gomez, Tamsir Jammeh, Daniel Manga, Diego Pileri. Tra i nuovi arrivati figurano due giocatori di grande esperienza: il difensore Jacopo Passiatore proveniente dal Crecas e l’esterno venezuelano Leonardo Josè Paletta dal Cynthia.



«Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente altri movimenti sia in entrata che in uscita – dice il segretario Enrico Nocelli – con il tesseramento di giocatori di comprovata esperienza in questa categoria». Molto chiaro anche il presidente Enzo De Santis: «Stiamo mettendo le basi per fare un campionato di vertice e ce lo giocheremo con fondate ambizioni di primato. Stiamo potenziando anche l’organico dirigenziale della società ed entro pochi giorni perfezioneremo componenti ed incarichi».

