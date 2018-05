di Renato Leti

RIETI – La Valle del Tevere chiude con una sconfitta per 2-1 contro la Lepanto il proprio campionato di Eccellenza ma è un risultato indolore per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza dal momento che i biancoblu avevano già raggiunto domenica scorsa la matematica salvezza. Sul campo di Marino i sabini si portano in vantaggio al 33’ del primo tempo con un calcio di punizione di Giannetti mentre i padroni di casa colpiscono una traversa con Blasi. In apertura di ripresa la Lepanto capovolge il risultato grazie ad una doppietta di Spaziani al 5’ ed all’8’.



I COMMENTI

Enzo De Santis, presidente della Valle del Tevere

«Una sconfitta che non ci crea nessun problema e che accettiamo in una gara in cui i padroni di casa erano certamente più motivati. Per noi è stata l’occasione buona per far scendere in campo alcuni giovani sui quali punteremo molto per il futuro».



IL TABELLINO

Lepanto : Aniello, Delle Monache, Ruggeri, Amico, Vartolo (22’ st Bianchi), Verdini, De Gennaro, Blasi, Spaziani, Di Ludovico, Santini (33’ st Moretti). A disp. Troiani, Magi, Casoli, Davato, Capolei. All. Livio Rocconi

Valle del Tevere : De Vellis, Massaini, Grizzi, Gomez, Nocelli (9’ st Colangelo), Visone (1’ st Bianchi, 33’ st Renelli), Manga, Pileri, Jammeh, Giannetti, Di Mascio. A disp. Zonfrilli, Mamarang, Danieli, Giurato. All. Stefano Scaricamazza

Arbitro : Ferrara di Roma2 (Mounga Ngwate di Aprilia e Intorre di Roma1)

Reti : 33’ pt Giannetti, 5’ st e 8’ st Spaziani



ALTRI RISULTATI, XVII RITORNO

Atletico Vescovio-Ladispoli 2-2

Astrea-Vis Artena 1-1

Civitavecchia-Boreale Don Orione 1-0

Crecas-Città di Ciampino 0-0

Eretum Monterotondo-Real Monterotondo Scalo 0-1

Pol.Monti Cimini-Unipomezia 0-7

PC Tor Sapienza-Cynthia 5-3

Tolfa Calcio-Monte Grotte Celoni 2-1



CLASSIFICA

Vis Artena 69

Ladispoli 66

Astrea 64

Unipomezia 57

Eretum Monterotondo 56

Crecas 54

Cynthia, Città di Ciampino 49

Civitavecchia, Monte Grotte Celoni 42

Valle del Tevere 41

Lepanto 40

Atletico Vescovio 39

Real Monterotondo Scalo 37

PC Tor Sapienza 36

Boreale Don Orione 34

Tolfa Calcio 33

Pol.Monti Cimini 26

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA