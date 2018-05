di Renato Leti

RIETI – Nella diciassettesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza, ultima della stagione 2017/2018, la Valle del Tevere effettuerà domani alle 11 la trasferta sul campo Domenico Fiore di Marino dove incontrerà la Lepanto: una gara che per i biancoblu sabini non riveste ormai nessuna importanza ai fini della classifica dal momento che la salvezza matematica era già stata raggiunta domenica scorsa mentre per i padroni di casa una vittoria potrebbe significare la salvezza diretta. All’andata la Valle del Tevere s’impose per 1-0 grazie ad un eurogol di Seedy Mamarang.



LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico della Valle del Tevere

«Faremo la nostra gara inserendo nel corso dell’incontro qualche giovane, scendendo comunque in campo con molta serenità. Nei prossimi giorni effettueremo un paio di sedute di allenamento, la cena finale di campionato e poi inizieremo a programmare la stagione successiva».



COSI' IN CAMPO

Lepanto : Aniello, Delle Monache, Verdili, Amico, Vartolo, Casoli, Bianchi, Blasi, Spaziani, Capolei, Lunghi. All. Rocconi

Valle del Tevere : De Vellis, Nocelli, Renelli, Visone, F. Bianchi, Gomez, Mamarang, Colangelo, Giurato, Danieli, Manga. All. Scaricamazza

Arbitro : Ferrara di Roma2 (Mounga Ngwate di Aprilia e Intorre di Roma1)



ALTRE GARE, XVII DI RITORNO (ore 11)

Atletico Vescovio-Ladispoli

Astrea-Vis Artena

Civitavecchia-Boreale Don Orione

Crecas-Città di Ciampino

Eretum Monterotondo-Real Monterotondo Scalo

Pol.Monti Cimini-Unipomezia

PC Tor Sapienza-Cynthia

Tolfa Calcio-Monte Grotte Celoni



CLASSIFICA

Vis Artena 68

Ladispoli 65

Astrea 63

Eretum Monterotondo 56

Unipomezia 54

Crecas 53

Cynthia 49

Città di Ciampino 48

Monte Grotte Celoni 42

Valle del Tevere 41

Civitavecchia 39

Atletico Vescovio 38

Lepanto 37

Real Monterotondo Scalo, Boreale Don Orione 34

PC Tor Sapienza 33

Tolfa Calcio 30

Pol.Monti Cimini 26

Sabato 5 Maggio 2018



