di Renato Leti

RIETI - La Valle del Tevere si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta nella sedicesima e penultima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. Al Comunale di Forano s'impone infatti per 2-1 l'Atletico Vescovio. Al 4' un'azione in velocità condotta da Giurato e Nocelli porta Gomez al tiro ma il pallone termina a lato e dopo cinque minuti Frera devia in angolo una conclusione di Danieli su assist di Bianchi. Al 18' la Valle del Tevere passa in vantaggio con un tiro in diagonale di Danieli su lancio in area di Visone ma al 25' c'è il pareggio degli ospiti con un'azione in contropiede di Palazzolo che approfitta di un errore a centrocampo dei padroni di casa e sigla l'1-1. Nel finale di tempo è bravo Frera a respingere due tentativi a rete di Colangelo e di Gomez mentre Nolano, dall'altra parte, conclude a lato due incursioni in area. Al 15' della ripresa arriva il gol-vittoria dell 'Atletico Vescovio realizzato con un pallonetto da centrocampo di Nolano che supera Zonfrilli: un punteggio che tranquillizza gli ospiti e non hanno esito i tentativi a rete di Giurato al 28' ed al 30' respinti d'intuito da Frera. Dunque i sabini ottengono la permenenza matematica in Eccellenza



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«C'è il rammarico di uscire sconfitti davanti al nostro pubblico ma il gol degli avversari è scaturito da un episodio mentre i nostri tentativi per cogliere il pareggio non hanno avuto fortuna. Comunque ci concentreremo per l'ultima gara che affronteremo senza particolari problemi».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : Zonfrilli 6, Nocelli 6.5, Renelli 6, Visone 6, F.Bianchi 6, Fusaroli 6, (32' st Giannetti ng), Gomez 6.5, Colangelo 6.5 (21' st Di Mascio 6), Danieli 7, Giurato 6, Grizzi 6. A disp. De Vellis, Manga, Jammeh, Mamarang, Massaini. All. Scaricamazza

Atletico Vescovio : Frera 7.5, Delli Muti 6.5, Madonna 6, Ciampini 6, Maestrelli 6.5, Amici 7, Nolano 7.5 (15' st Privitera 6), Zoppis 6 (1' st Tancredi 6), Sandulli ng (20' pt Palazzolo 7), Bornigia 6, Giorgi 6. A disp. Berretta, Scorta, Lucania, Tancredi, Formilli Felli. All. Marcangeli

Arbitro : Sgro di Albano Laziale (Romagnoli di Albano Laziale e D'Alessandris di Frosinone)

Reti : 18' pt Danieli, 25' pt Palazzolo, 15' st Nolano

Note : angoli: 7-2; spettatori 80 circa.



ALTRI RISULTATI, XVI DI RITORNO

Boreale Don Orione-Crecas 2-1

Cynthia-Civitavecchia 0-0

Città di Ciampino-Eretum Monterotondo 1-3

Ladispoli-Astrea 3-1

Monte Grotte Celoni-Pol.Monti Cimini 3-2

Real Monterotondo Scalo-Lepanto 3-0

Unipomezia-PC Tor Sapienza 1-1

Vis Artena-Tolfa Calcio 1-0



CLASSIFICA

Vis Artena 68

Ladispoli 65

Astrea 63

Eretum Monterotondo 56

Unipomezia 54

Crecas 53

Cynthia 49

Città di Ciampino 48

Monte Grotte Celoni 42

Valle del Tevere 41

Civitavecchia 39

Atletico Vescovio 38

Lepanto 37

Real Monterotondo Scalo, Boreale Don Orione 34

PC Tor Sapienza 33

Tolfa Calcio 30

Pol.Monti Cimini 26

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56



