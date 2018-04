di Renato Leti

RIETI – La Valle del Tevere viene sconfitta in trasferta per 1-0 dall’Astrea nella terzultima giornata del campionato regionale di Eccellenza. Dopo soli sette minuti dal fischio d’inizio la formazione sabina deve sostituire Sperandio che accusa una distorsione ed entra Massaini. La gara è combattuta e ben impostata da ambedue le formazioni con i padroni di casa che premono ma Zonfrilli in diverse occasioni annulla le incursioni degli attaccanti avversari. L’azione più pericolosa della Valle del Tevere si verifica al 12’ quando su azione di calcio d’angolo Giannetti serve in area Gomez ma il giovane attaccante manca per un soffio la deviazione vincente. Nella ripresa il ritmo della partita resta elevato ed al 14’, appena entrato, Giuntoli realizza il gol-vittoria per i padroni di casa deviando in rete con un colpo di testa un pallone proveniente da calcio d’angolo. L’occasione migliore per agguantare il pareggio si presenta alla Valle del Tevere al 30’ quando Danieli serve sotto porta Jammeh ma il tiro finisce a lato.



Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Il gol della sconfitta è arrivato purtroppo su una nostra distrazione ma non facciamo drammi per questo, anche perché sul piano del gioco abbiamo disputato una bella partita».



IL TABELLINO

Astrea : Anelli, Parmigiani, Dionisi, Aureli, Cipriani, Petitta (14’ st Giuntoli), Odorisio, Mollo, Di Iorio, Di Benedetto, Putrino (14’ st Rondoni). A disp. Busico, Croce, Mastrecchia, Pioli, Fratini. All. Mastrodonato

Valle del Tevere : Zonfrilli, Sperandio (7’pt Massaini, 37’ st Fusaroli), Grizzi, Gomez, F.Bianchi, Visone, Giurato, Mamarang, Danieli, Giannetti (24’ st Jammeh), Manga. A disp. Rastelli, Fusaroli, Di Mascio, Pileri, A.Bianchi. All. Scaricamazza

Arbitro : Di Palma di Cassino (Zucca di Viterbo e Marchetti di Viterbo)

Reti : 14’ st Giuntoli

Note : ammoniti Parmigiani, Odorisio, Giurato, Massaini, Cipriani, F.Bianchi, Danieli, Fusaroli



ALTRI RISULTATI, XV DI RITORNO

Atletico Vescovio-Real Monterotondo Scalo 2-4

Civitavecchia-Unipomezia 2-1

Crecas-Cynthia 0-2

Eretum Monterotondo-Boreale Don Orione 2-2

Lepanto-Città di Ciampino 4-2

Monte Grotte Celoni-Vis Artena 3-3

PC Tor Sapienza-Pol.Monti Cimini 2-0

Tolfa Calcio-Ladispoli (alle 16.30)



CLASSIFICA

Vis Artena 65 punti

Astrea 63

Ladispoli 62

Unipomezia, Eretum Monterotondo, Crecas 53

Cynthia, Città di Ciampino 48

Valle del Tevere 41

Monte Grotte Celoni 39

Civitavecchia 38

Lepanto 37

Atletico Vescovio 35

PC Tor Sapienza 32

Real Monterotondo Scalo, Boreale 31

Tolfa Calcio 27

Pol.Monti Cimini 26

