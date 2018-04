di Renato Leti

RIETI – Trasferta romana per la Valle del Tevere nella quindicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza, fissata in questo turno infrasettimanale. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza, dopo la rassicurante vittoria di domenica scorsa contro il Tolfa Calcio in cui è stato confermato l’eccellente stato di forma del bomber Danieli, affronterà domani alle 11 l’Astrea senza eccessivi timori e cercando magari di vendicare la sconfitta dell’andata quando i ministeriali s’imposero per 3-0 al comunale di Forano. Per squalifica (somma di ammonizioni) non saranno della partita Colangelo, Renelli e Nocelli.



LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico della Valle del Tevere

«Andremo a fare la nostra gara con l’obiettivo di conquistare punti: sarà questo il nostro atteggiamento sia per la gara di domani che per i restanti incontri di campionato. Da qui alla fine non trascureremo nessuna possibilità e vogliamo migliorare ulteriormente la nostra posizione di classifica scendendo sempre in campo in modo adeguato».



COSI' IN CAMPO

Astrea : Anelli, Tagliaferri, Dionisi, Aureli, Cipriani, Cruciani, Putrino, Rondoni, Di Iorio, Di Benedetto, Petitta. All. Mastrodonato

Valle del Tevere : Zonfrilli, Sperandio, Fusaroli, Visone, F. Bianchi, Nardi, Mamarang, Jammeh, Giurato, Danieli, Grizzi. All. Scaricamazza

Arbitro : Di Palma di Cassino (Zucca di Viterbo e Marchetti di Viterbo)



ALTRE GARE, XV DI RITORNO (ore 11)

Atletico Vescovio-Real Monterotondo Scalo

Civitavecchia-Unipomezia

Crecas-Cynthia

Eretum Monterotondo-Boreale Don Orione

Lepanto-Città di Ciampino

Monte Grotte Celoni-Vis Artena

PC Tor Sapienza-Pol.Monti Cimini

Tolfa Calcio-Ladispoli (alle 16.30)



CLASSIFICA

Vis Artena 64

Ladispoli 62

Astrea 60

Crecas, Unipomezia 53

Eretum Monterotondo 52

Città di Ciampino 48

Cynthia 45

Valle del Tevere 41

Monte Grotte Celoni 38

Civitavecchia, Atletico Vescovio 35

Lepanto 34

Boreale Don Orione 30

PC Tor Sapienza 29

Real Monterotondo Scalo 28

Tolfa Calcio 27

Pol.Monti Cimini 26







Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



