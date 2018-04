di Renato Leti

RIETI - Nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere batte per 2-1 il Tolfa Calcio e si colloca in una posizione di classifica rassicurante mentre gli avversari si ritrovano al penultimo posto del girone A.



La gara inizia a buon ritmo da una parte e dell'altra con rapidi capovolgimenti di fronte: al 5' Renelli batte una punizione da fuori area e sotto rete si fa trovare pronto al tiro Nardi ma il portiere Boriello riesce a deviare il pallone in angolo. Al 9' ancora Renelli serve in area Visone ma c'è la parata dell'estremo difensore ospite. Il primo tiro pericoloso del Tolfa arriva all'11 con Chierico ma blocca a terra con sicurezza Zonfrilli. Al 17' un nuovo tentativo di Chierico s'infrange sulla barriera ed al 19' arriva il vantaggio dei padroni di casa con Danieli: Mecucci atterra Colangelo a 25 metri dalla porta e sulla conseguente punizione diretta la staffilata di Danieli non perdona. Una rete molto bella che conferma le splendide capacità realizzative del bomber di Sant' Oreste. Al 37' c'è un'incursione in velocità di Rossi ma Zonfrilli blocca il tiro ed al 39' finisce di poco a lato una conclusione di Renelli. Al 41' ci riprova il Tolfa con un'azione in contropiede di Chierico sul cui tiro Zonfrilli compie il miracolo di giornata deviando con la punta delle dita il pallone sopra la traversa.



Nella ripresa, complice il caldo, i giocatori mostrano meno lucidità: al 10' termina a fil di palo un tentativo di Chierico ed al 20' azione da applausi per Danieli che dalla linea di fondo lascia partire un gran tiro che sfiora la traversa. Al 35' arriva il raddoppio della Valle del Tevere con il secondo gol personale di Danieli che su assist di Giurato beffa il portiere in uscita e deposita il pallone in rete con uno spiovente dalla distanza. Al 38' Zonfrilli respinge d'intuito una ribattuta ad un metro dalla porta di Compagnucci ed un minuto dopo il Tolfa accorcia le distanze con una deviazione di testa di Rossi su un pallone proveniente da calcio d'angolo.



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Tre punti importantissimi per la salvezza arrivati al termine di una gara sofferta ma avvincente. Siamo contenti del risultato e della prestazione di tutta la squadra. Vogliamo dedicare questa vittoria al papà del nostro vicepresidente Ubaldo Radicchi che sta attraversando un momento difficile per motivi di salute».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : Zonfrilli 7.5, Nocelli 6.5, Renelli 7, Visone 6.5, F.Bianchi 6.5, Nardi 6.5 (12' st Gomez 6), Mamarang 6.5 (44' st Grizzi ng), Colangelo 7, Danieli 9 (36' st Jammeh ng), Giurato 8, Di Mascio 6.5. A disp. De Vellis, Sperandio, Gomez, Manga, Giannetti. All. Stefano Scaricamazza

Tolfa Calcio : D.Boriello 5, Grifoni 5.5, Sgamma 6, Mecucci 6.5 (34' st F.Boriello ng), Palmisani 5.5, Carlini 5, Rossi 6.5, Campolonghi 6 (39' st Mojoli ng), Bonaventura 6.5 (30' st Compagnucci 6) Chierico 6, (30' st Molfesi 5), Perfetti 5 (25' st Capoccia 6). A disp. Sannino, Smacchia. All. Paolo Caputo

Arbitro : Giudice di Frosinone (Aiossa di Aprilia e Jorgji di Albano Laziale)

Reti : 19' pt e 35' st Danieli, 39' st Rossi

Note : ammoniti Renelli, Colangelo, Nocelli, Bonaventura, Chierico, Carlini; angoli: 3-5; spettatori: 80 circa.



ALTRI RISULTATI, XIV DI RITORNO

Boreale Don Orione-Lepanto 5-2

Città di Ciampino-Atletico Vescovio 2-3

Cynthia-Eretum Monterotondo 1-3

Ladispoli-Vis Artena 2-2

Pol.Monti Cimini-Civitavecchia 0-0

PC Tor Sapienza-Monte Grotte Celoni 1-1

Real Monterotondo Scalo-Astrea 2-2

Unipomezia-Crecas 2-0



CLASSIFICA

Vis Artena 64

Ladispoli 62

Astrea 60

Crecas, Unipomezia 53

Eretum Monterotondo 52

Città di Ciampino 48

Cynthia 45

Valle del Tevere 41

Monte Grotte Celoni 38

Civitavecchia, Atletico Vescovio 35

Lepanto 34

Boreale Don Orione 30

PC Tor Sapienza 29

Real Monterotondo Scalo 28

Tolfa Calcio 27

Pol.Monti Cimini 26

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:36



