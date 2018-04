di Renato Leti

RIETI – Trasferta amara per la Valle del Tevere che viene sconfitta per 2-1 dalla Vis Artena, prima in classifica, nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza disputa comunque una buona gara: nel primo tempo crea almeno tre occasioni da gol non sfruttate in fase conclusiva ed il portiere Zonfrilli si oppone con bravura alle incursioni degli attaccanti avversari.



La svolta della gara avviene nel secondo tempo: al 10’ su un lancio da fuori area Nardi devia il pallone nella propria porta per il più classico degli autogol ed al 25’ la Vis Artena raddoppia con Rodriguez, abile nel ribattere in rete una respinta di Zonfrilli su precedente conclusione di Laghigna. La Valle del Tevere accorcia le distanze al 46’ con un bel gol di Danieli su lancio di Mamarang.



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Abbiamo disputato una buona gara e sul piano del gioco non siamo stati inferiori ai quotati avversari. La Vis Artena era sicuramente più motivata, visto che puntava al primo posto in classifica e c’è riuscita. Nelle prossime gare cercheremo quei tre punti che ci darebbero la salvezza».



IL TABELLINO

Vis Artena : Fortunati, Capanna, Spiezio, Rossi, Tamburlani, Binaco, Monteforte, Pontecorvi, Laghigna, P.Sabelli, Rodriguez. A disp.G.Sabelli, Giachero, Babusci, Lalli, Gatta, Valentino, Basilico. All. Francesco Punzi

Valle del Tevere : Zonfrilli, Nocelli, Renelli (13’st Manga), Gomez (20’st Massaini), Bianchi (1’st Sperandio), Nardi, Giurato, Mamarang, Danieli, Giannetti, Grizzi (25’st Di Mascio). A disp. De Vellis, Colangelo, Jammeh. All. Stefano Scaricamazza

Arbitro : Martinelli di Ostia (Tartaglia di Ostia e Martelluzzi di Frosinone)

Reti : 10’ st autogol Nardi, 15’ st Rodriguez, 46’ st Danieli



ALTRI RISULTATI, XIII DI RITORNO

Astrea-Città di Ciampino 4-2

Atletico Vescovio-Boreale Don Orione 2-1

Civitavecchia-PC Tor Sapienza 1-1

Crecas-Pol.Monti Cimini 1-1

Eretum Monterotondo-Unipomezia 2-0

Lepanto-Cynthia 0-1

Monte Grotte Celoni-Ladispoli 1-1

Tolfa Calcio-Real Monterotondo Scalo (alle 16)



CLASSIFICA

Vis Artena 63

Ladispoli 61

Astrea 59

Crecas 53

Unipomezia 50

Eretum Monterotondo 49

Città di Ciampino 48

Cynthia 45

Valle del Tevere 38

Monte Grotte Celoni 37

Lepanto, Civitavecchia 34

Atletico Vescovio 32

PC Tor Sapienza 28

Boreale Don Orione 27

Real Monterotondo Scalo, Tolfa Calcio 26

Pol.Monti Cimini 25



Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



