RIETI – Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 11 allo stadio comunale di Artena l’impegnativa trasferta con la Vis Artena, attuale capolista del girone A insieme al Ladispoli. Per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza si tratta del secondo appuntamento in otto giorni proprio contro le prime in classifica e l’obiettivo che Danieli e compagni si pongono è quello di dimenticare in fretta la pesante sconfitta di domenica scorsa (0-4 a Forano col Ladispoli) scendendo in campo con maggiore grinta e determinazione. Tra i biancoblu mancherà per squalifica Visone; all’andata la Vis Artena s’impose al Comunale di Forano per 2-1 (gol di Nardi per i sabini).



LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico della Valle del Tevere

«Una gara in cui le due squadre lotteranno per obiettivi diversi ma ugualmente motivate: la Vis Artena per mantenere il primato in classifica e noi per ottenere quei tre punti che, a cinque giornate dalla conclusione del campionato, significherebbero la salvezza. Ambizioni differenti, quindi, ma altrettanto importanti: se scenderemo in campo con la giusta concentrazione potremmo anche cogliere un risultato positivo che cancellerebbe il passo falso di domenica scorsa».



COSI' IN CAMPO

Vis Artena : Fortunati, Valentino, Spiezio, Rossi, Tamburlani, Binaco, Monteforte, Coppola, Laghigna, Cestrone, Rodriguez. All. Francesco Punzi

Valle del Tevere : De Vellis, Nocelli, Grizzi, Renelli, Jammeh, F. Bianchi, Nardi, Mamarang, Colangelo, Danieli, Giurato. All. Stefano Scaricamazza

Arbitro : Martinelli di Ostia (Tartaglia di Ostia e Martelluzzi di Frosinone)



ALTRE GARE, XIII DI RITORNO (ore 11)

Astrea-Città di Ciampino

Atletico Vescovio-Boreale Don Orione

Civitavecchia-PC Tor Sapienza

Crecas-Pol.Monti Cimini

Eretum Monterotondo-Unipomezia

Lepanto-Cynthia

Monte Grotte Celoni-Ladispoli

Tolfa Calcio-Real Monterotondo Scalo (alle 16)



CLASSIFICA

Vis Artena, Ladispoli 60

Astrea 56

Crecas 52

Unipomezia 50

Città di Ciampino 48

Eretum Monterotondo 46

Cynthia 42

Valle del Tevere 38

Monte Grotte Celoni 36

Lepanto 34

Civitavecchia 33

Atletico Vescovio 29

PC Tor Sapienza, Boreale Don Orione 27

Tolfa Calcio, Real Monterotondo Scalo 26

Pol.Monti Cimini 24

