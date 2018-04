di Renato Leti

RIETI - Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere viene sconfitta in casa per 4-0 dal Ladispoli ma il risultato, alla luce di diversi episodi avvenuti in occasione delle segnature, è sicuramente eccessivo e punisce la formazione biancoblu ben oltre i propri demeriti. Per il Ladispoli il risultato è oltremodo positivo dal momento che i tre punti conquistati oggi a Forano permettono alla formazione guidata da Pietro Bosco di raggiungere la Vis Artena al primo posto in classifica.



Parte bene la Valle del Tevere che al secondo minuto di gioco si rende pericolosa con un tiro di Nocelli dalla fascia destra parato a terra da Travaglini ma al 10' replica dalla parte opposta La Rosa con una forte conclusione deviata in angolo da De Vellis. Al 14' gli ospiti ci provano nuovamente con Pagliuca ed al 15' è Travaglini ad opporsi ad un forte tiro di Manga. Azione volante al 25' condotta da La Rosa che serve Cardella, assist per Marvelli e parata di De Vellis. Al 26' non dà esito un tiro da fuori area di Colangelo ed al 29' Nocelli respinge una staffilata di Cardella dopo un precedente intervento di De Vellis. Jammeh riprova al 36' e dall'altra parte al 37' è ancora Cardella a rendersi pericoloso, imitato da La Rosa con un rasoterra un minuto dopo. All'ultimo minuto la Valle del Tevere si risveglia con un calcio di punizione di Renelli sul quale Manga si produce in una deviazione di testa che sfiora la traversa.



La svolta della gara avviene nella ripresa: al 12' Mamarang perde palla a centrocampo e ne approfitta la formazione ospite con Cardella che porta i suoi in vantaggio sfruttando un rimpallo tra i difensori avversari. Al 29' piove sul bagnato per la Valle che resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Visone per doppia ammonizione e subisce al 34' il raddoppio degli ospiti messo a segno da La Rosa su lancio di Cardella. Il terzo gol del Ladispoli è la doppietta personale di Cardella su passaggio di Bezziccheri ma l'azione è viziata da un fallo su Mamarang non rilevato dal direttore di gara. A tempo praticamente scaduto arriva poi il 4-0 finale a favore degli ospiti messo a segno da M. Sganga su cross di Rocchi.



I COMMENTI

Enzo De Santis, presidente Valle del Tevere

«Il risultato è troppo pesante nei nostri confronti. La partita è stata decisa dall'errore commesso in occasione del primo gol e dall'espulsione di Visone».

Alessio Bianchi, direttore sportivo Valle del Tevere

«Il punteggio finale non rispecchia assolutamente l'andamento della gara: abbiamo pagato cari gli errori commessi».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : De Vellis 5, Nocelli 6, Grizzi 5.5, Colangelo 6, Renelli 6, Visone 5, Mamarang 5.5, Jammeh 6 (36' st Giannetti ng), Danieli 6, Giurato 5, Manga 6. A disp. Zonfrilli, Sperandio, Fusaroli, Gomez, Di Mascio, Massaini. All. Stefano Scaricamazza

Ladispoli : Travaglini 6, Salvato 6, Mastrodonato 6 (40' st Barone ng), Lupo 6, Gallitano 6, A.Sganga 6 (10' st Tollardo 6), Marvelli 7 (35' st M.Sganga 6.5), De Fato 6, Cardella 8, La Rosa 8 (40' st Rocchi ng), Pagliuca 6 (17' st Bezziccheri 6). A disp. Agostini. All. Pietro Bosco

Arbitro : Battiato di Genova (Giacomini di Viterbo e Salvatori di Tivoli)

Reti : 12' st e 37' st Cardella, 34' st La Rosa, 45' st M.Sganga

Note : espulso 29' st per doppia ammonizione Visone; ammoniti Visone, Giurato, Lupo, Pagliuca, De Fatongoli; angoli 0-3; spettatori: 110 circa



ALTRI RISULTATI, XII DI RITORNO

Boreale Don Orione-Astrea 0-1

Città di Ciampino-Tolfa Calcio 4-1

Civitavecchia-Monte Grotte Celoni 0-2

Cynthia-Atletico Vescovio 1-1

Pol.Monti Cimini-Eretum Monterotondo 0-0

P.C. Tor Sapienza-Crecas 0-1

Real Monterotondo Scalo-Vis Artena 3-1

Unipomezia-Lepanto 1-2



CLASSIFICA

Vis Artena, Ladispoli 60

Astrea 56

Crecas 52

Unipomezia 50

Città di Ciampino 48

Eretum Monterotondo 46

Cynthia 42

Valle del Tevere 38

Monte Grotte Celoni 36

Lepanto 34

Civitavecchia 33

Atletico Vescovio 29

PC Tor Sapienza, Boreale Don Orione 27

Tolfa Calcio, Real Monterotondo Scalo 26

Pol.Monti Cimini 24

Domenica 8 Aprile 2018



