di Renato Leti

RIETI – Riprende con la dodicesima giornata di ritorno il campionato regionale di Eccellenza dopo la sosta per le festività pasquali e per la Valle del Tevere si prospetta per domani alle 16 un impegno non facile visto che arriverà al Comunale di Forano il Ladispoli, seconda in classifica nel girone A alle spalle della Vis Artena. Tra i biancoblu mancheranno per squalifica Fabrizio Bianchi e Nardi. All’andata il Ladispoli s’impose per 1-0.



LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico della Valle del Tevere

«Punteremo a fare la nostra gara e contro una grande squadra come il Ladispoli avremo la possibilità di verificare se siamo in grado di competere ad alto livello. Un risultato positivo sarebbe importante sia per la nostra classifica, sia per il prestigio: rispettiamo la formazione avversaria e siamo consapevoli del suo valore tecnico ed agonistico ma scenderemo in campo con la convinzione di poter mettere in mostra anche le nostre capacità».



COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere : De Vellis, Nocelli, Renelli, Visone, A.Bianchi, Jammeh, Mamarang, Colangelo, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza

Ladispoli : Travaglini, Salvato, Mastrodonato, Tollardo, Gallitano, Leone, Marvelli, Bertino, Rocchi, Sganga, De Fato. Allenatore Claudio Zanini

Arbitro : Battiato di Genova (Giacomini di Viterbo e Salvatori di Tivoli)



LE ALTRE GARE, XII DI RITORNO (ore 11)

Boreale Don Orione-Astrea

Città di Ciampino-Tolfa Calcio

Civitavecchia-Monte Grotte Celoni

Cynthia-Atletico Vescovio

Pol.Monti Cimini-Eretum Monterotondo

PC Tor Sapienza-Crecas

Real Monterotondo Scalo-Vis Artena

Unipomezia-Lepanto



CLASSIFICA

Vis Artena 60

Ladispoli 57

Astrea 53

Unipomezia 50

Crecas 49

Città di Ciampino, Eretum Monterotondo 45

Cynthia 41

Valle del Tevere 38

Civitavecchia, Monte Grotte Celoni 33

Lepanto 31

Atletico Vescovio 28

PC Tor Sapienza, Boreale Don Orione 27

Tolfa Calcio 26

Pol.Monti Cimini, Real Monterotondo Scalo 23

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:59



