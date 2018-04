di Renato Leti

FORANO - Rush finale per la Valle del Tevere che nel girone A di Eccellenza si accinge ad affrontare le ultime sei giornate di campionato con l’obiettivo di cogliere la salvezza senza eccessivi patemi d’animo. I biancoblu, attualmente a metà classifica con 38 punti, affronteranno in casa Ladispoli, Tolfa Calcio e Atletico Vescovio; in trasferta Vis Artena, Astrea e Lepanto. Le avversarie più pericolose appaiono sulla carta Ladispoli, Vis Artena e Astrea ma anche contro le altre, coinvolte nella lotta per non retrocedere, si dovrà scendere in campo con la massima cautela.



Venerdì scorso la formazione guidata da Stefano Scaricamazza ha pareggiato in amichevole con la Play Eur per 2-2 (reti per i sabini di Massaini e Gomez) e questa settimana è prevista una gara di allenamento al Comunale di Forano con la squadra Juniores. «Per ottenere la salvezza matematica ci basterebbero due/tre punti – dice il tecnico sabino – e non dovremmo avere eccessive difficoltà ad ottenerli. Il nostro intento è comunque di chiudere la stagione in crescendo affrontando ogni gara con la dovuta concentrazione, a cominciare da domenica prossima contro la quotata Ladispoli».



Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



