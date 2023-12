E' scomparso Serafino Pasquali, fu nominato dalla Dc alle presidenze della Usl e del Coreco. Domani i funerali

RIETI - E’ scomparso un altro esponente della vecchia Democrazia cristiana, Serafino Pasquali, 88 anni, che in rappresentanza del partito scudocrociato ha ricoperto diversi incarichi, a cominciare dalla presidenza del Comitato di gestione dell’Unità Sanitaria Locale tra gli anni 80 e 90, risultando il più longevo per durata tra i presidenti alternatisi nella carica, prima della trasformazione dell’ente in Azienda e dell’avvento dei manager. I

l dottor Paquali è stato anche consigliere comunale della Dc, carica ricoperta anche dalla moglie Beatrice Della Peruta, ex funzionaria del Provveditorato agli Studi, e poi fu presidente del Coreco, il Comitato di controllo sugli atti degli enti locali. I funerali dello scomparso saranno celebrati domani mattina, alle 12,15, nella Basilica di San Michele Arcangelo, al Borgo.