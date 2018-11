RIETI - E' morto a 72 anni Carlo Maria Mancini, medico per molti anni in servizio al Pronto soccorso dell'ospedale de Lellis, sotto la cui gestione prese avvio il progetto che portò all'attivazione del servizio 118.



Dopo l'attività prestata in ospedale, Mancini ricoprì anche incarichi dirigenziali in seno all'Asl. Il medico lascia la moglie Luciana e i figli Matteo e Giada. Cordoglio per la scomparsa è stato espresso dall'Ordine dei medici.



Camera ardente oggi e domani all'obitorio. Non ci saranno funerali, mercoledì la salma sarà trasferita a Viterbo per la cremazione. Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA