Rieti, è morta Olena, la titolare del Gran Caffè 4Stagioni: aveva 42 anni

RIETI - La città di Rieti, stamattina 5 agosto, si è svegliata nuovamente con le lacrime agli occhi ed il cuore spezzato dal dolore per la morte di un'altra giovane commerciante del posto: Olena Elena Myrdych. Purtroppo Olena, che da quasi sei anni ormai gestiva il centralissimo Gran Caffè Quattto Stagioni, non è riuscita a sconfiggere un male col quale ha lottato strenuamente fino all'ultimo minuto della sua esistenza. Di origini ucraine, 42 anni compiuti lo scorso 6 luglio, Olena viveva a Rieti da diversi tempo ed era conosciuta in città da perché ancor prima di spostarsi nel bar di Piazza Cesare Battisti, era un punto di riferimento insieme al suo compagno Maurizio Tolomei al pub Edelbier, un locale che per decenni ha ravvivato le serate estive del centro, prima del trasferimento in viale Liberato di Benedetto causa terremoto. Alla famiglia Tolomei e Myrdich giungano le condoglianze della redazione de Il Messaggero.