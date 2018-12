© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Doppio colpo al cuore della comunità di Montopoli di Sabina che si sveglia il 22 dicembre e scopre di aver perso due concittadini. Due vite spezzate nello stesso giorno che resterà indelebile nelle menti degli abitanti di Montopoli. Il sindaco Antimo Grilli, sconcertato, affida le sue prime parole di dolore alla pagina istituzionale Facebook dell'Ente.«Siamo tutti scossi e increduli - scrive Grilli - Una comunità colpita al cuore. Sgomento, incredulità, tristezza per la tragica scomparsa di Andrea Tipà, anni 18, e di Massimo Pellegrini, anni 55. Due morti avvenute a poche ore di distanza nel pomeriggio di ieri. Il primo a seguito di un gravissimo incidente in località Colonnetta, dopo lo scontro della sua auto con un bus del Corral, il secondo per un malore che lo ha colto in strada mentre a piedi si stava recando a casa, dopo essere sceso dal pullman di ritorno dal lavoro. Residenti entrambi in paese, il giovane Andrea con la sua famiglia, Massimo invece viveva da solo. Non ci sono parole. In questo momento di dolore, non rimane che pregare per i due giovani e per le loro famiglie».