RIETI - Festa a sorpresa oggi a Santa Rufina per celebrare i primi due anni in parrocchia di don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme, arrivato nella frazione di Cittaducale proprio nel giorno della Solennità di Cristo Re del 2016. Al centro pastorale, questo pomeriggio, si è ritrovata la comunità che ha voluto ricordare anche i dieci anni dall’ordinazione sacerdotale.Quasi duecento persone si sono strette attorno al parroco circondato dai parenti, da confratelli e tanti amici che hanno organizzato un ricco banchetto e un momento di preghiera. “La popolazione è stata entusiasta di organizzare la festa” raccontano gli organizzatori, ricordando con gioia l’arrivo in parrocchia del giovane sacerdote, il 16 novembre di due anni fa.Presente don Ferruccio Bellegante, vicario di zona, che ha portato anche i saluti del vescovo Domenico Pompili. Nel segno della continuità, c’erano anche le suore del Divino Amore, dove don Emmanuele è stato vice parroco.La parrocchia ha donato al sacerdote, già segretario del vescovo Delio Lucarelli, una casula per il tempo liturgico ordinario.