RIETI - Droga in macchina, in manette un 68enne di Poggio Moiano accusato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.



E' stato fermato lungo la statale Salaria, all'altezza di Passo Corese, nel corso di un'operazione condotta dal Nucleo operativo e radiomobile di Poggio Mirteto insieme ai colleghi di Scandriglia. Con lui c'era un imprenditore 37enne, segnalato in stato di libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA