RIETI - In manette, per detenzione e spaccio di cocaina, due cugini di Montorio Romano: M. T., 27 anni e G.T. 26. Sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Passo Corese che, dopo averli sorpresi con qualche dose, hanno perquisito la loro abitazione, trovando altri 34 grammi di cocaina e 7mila euro ritenuti provento dell'attività illecita oltre al materiale usato per confezionare lo stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA