Doppio appuntamento a Torri in Sabina e Rocchette per la panchina rossa

RIETI - Nel borgo medioevale di Torri in Sabina l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare la Giornata contro la violenza sulla donna all'inaugurazione della Panchina Rossa.

La cerimonia si terrà sabato 26 novembre alle ore 10, in Piazza Roma seguiranno i saluti istituzionali, l’esibizione della Banda di Torri in Sabina e del gruppo majorettes Life Dance School. Seguirà un buffet. L’iniziativa proseguirà nella stessa giornata presso il campo sportivo di Torri in Sabina Francesco Luchetti in cui si disputerà una partita amichevole "Diamo un calcio alla violenza" con le squadre Asr Real Sabina, Pol. Poggio Moiano, S.S. Passo Corese. Interverranno Claudio Ferri Delegato Figc Settore giovanile e scolastico e Raffaele Focaroli Delegato Provinciale Lnd (Lega Nazionale Dilettanti). Seguiranno specialità gastronomiche locali.

«Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa - ha detto il Sindaco Michele Concezzi - per commemorare le tante vittime di violenza ma soprattutto per sensibilizzare la popolazione su questa tematica ricordando che il 25 novembre non è solo una data ma un impegno costante da portare avanti ogni giorno dell’anno. Per questo abbiamo scelto come luogo simbolo la Piazza di Torri in Sabina sede del Comune e luogo di incontro e socializzazione della comunità».

Domenica 27 alle ore 10,30 vi sarà un’altra inaugurazione della panchina rossa a Rocchette - Frazione di Torri in Sabina - presso l’area giochi Maria Tognarini con la Banda e le Majorettes di Torri in Sabina e un rinfresco offerto dall’Associazione CentoperCento Rocchette.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Tiziana Ciavardini, Valentina Ricottini, Michela Tempobuono e con il supporto dell’Ads Torri in Sabina e Oni Tatoo Art di Danilo Tocci.