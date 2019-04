RIETI - Incidente alla stazione di Fara Sabina. Dalle testimonianze raccolte pare che una donna di 51 anni si sia lanciata sui binari, mentre il treno è in arrivo.



La donna, secondo quanto appreso da Il Messaggero, è di origini straniera (paesi dell'Est) e pare non avesse una fissa dimora.



Non si conosce ancora la gravità del gesto e la situazione della donna. Sul posto i carabinieri di Passo Corese, la Polfer di Orte, uomini e mezzi del 118, i vigili del fuoco e ora è atterrata anche un'eliambulanza.



La donna è stata ora trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in condizioni gravi.



SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Ultimo aggiornamento: 13:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA