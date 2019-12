RIETI - Svolta nel decesso di Renata Angelucci, la 67enne di Rivodutri morta la scorsa settimana dopo essere stata dimessa dall'ospedale de Lellis, dove era rimasta ricoverata due giorni in seguito a un incidente stradale.



La Procura della Repubblica ha infatti indagato per omicidio stradale un 37 anni, di Poggio Bustone, che con la sua Golf si era scontrato sulla Ternana con la Panda della vittima.



Nessun medico del pronto soccorso al momento coinvolto. Sequestrata però la cartella clinica della donna.



