Domenica 5 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Maltrattata perché è entrata in un ufficio pubblico con la mascherina. Lasciata in attesa, nonostante sia incinta di otto mesi «perché qui da noi gli utenti sono tutti uguali», come ha tenuto a specificare una solerte impiegata. E’ la surreale ma veritiera storia capitata appena giovedì fa all’ufficio Anagrafe del Comune di Rieti ad una donna reatina, Valeria Leoni, che ha deciso di raccontare e rendere pubblica la sua disavventura.

Episodio increscioso. Un episodio deprecabile, che ha scatenato indignazione e sul quale il Comune di Rieti, dopo le rimostranze della ragazza, ha avviato un’indagine interna. Nessuna dichiarazione ufficiale, al momento, da Palazzo di Città, ma è già stato inviato un messaggio di scuse alla donna. A confermare che qualcosa non vada proprio per il verso giusto nell’ufficio Anagrafe del Comune c’è anche l’impossibilità di contattare telefonicamente gli uffici, nonostante i ripetuti tentativi fatti nell’orario indicato sul sito dell’Ente.

La mascherina. L’episodio di due giorni fa ha avuto il demerito di riaccendere la querelle “no vax”, mettendo in luce un atteggiamento che non dovrebbe essere consentito in un ufficio pubblico. «Nella vita ne capitano tante, ma quella di oggi è epocale» ha detto Valeria Leoni, spiegando nel dettaglio cosa le è accaduto: «Entro all’ufficio anagrafe per rinnovare il documento di identità di mia figlia (minorenne, ndr). Mi siedo allo sportello numero 2 indossando la mascherina ffp2 e l’impiegata che ho davanti mi dice subito con aria di sfottò: “Perché lei ha la mascherina? E’ malata? E’ trapiantata?”».

Interdetta. La donna resta interdetta di fronte a tali affermazioni e risponde facendo notare di essere incinta all’ottavo mese, di non voler rischiare il contagio di alcun virus, nemmeno di quello dell’influenza e, in ogni caso, spiega di essere nel suo pieno diritto di libera cittadina di indossare una mascherina e che non deve essere certo giudicata per le sue scelte. «A queste mie osservazioni – spiega ancora la donna – l’impiegata comincia ad alzare la voce. Mi dice che a lei è morto il marito con il vaccino e prosegue su questa linea continuando a prendermi in giro. E’ andata avanti così per un po’. Mi sono sentita presa a pesci in faccia».

Nessuna priorità. Che non fosse il pomeriggio migliore per recarsi all’ufficio Anagrafe la Leoni lo aveva capito già al suo arrivo. «Avevo regolarmente preso appuntamento – racconta – e, quando sono arrivata, ho semplicemente chiesto quanto tempo avrei dovuto attendere. Una domanda dovuta al fatto che, visto il mio stato, ho difficoltà a stare in piedi a lungo». In altri tempi e in altri luoghi una donna incinta avrebbe avuto la priorità. Al Comune di Rieti, evidentemente, il galateo è però finito nel dimenticatoio. Davanti a testimoni un’altra impiegata del Comune ha tenuto a precisare che «lei non aveva diritto ad alcuna priorità, anche se era incinta. Le donne incinta sono trattate come tutte le altre perché qui non si segue la regola delle donne incinta».

Un’affermazione che ha lasciato tutti interdetti, per di più esclamata davanti alla figlia della donna. Un esempio pessimo in un pomeriggio da dimenticare. Al di là dell’indagine interna da parte dell’amministrazione e delle scuse rivolte alla malcapitata, si attende una presa di posizione ufficiale da parte della giunta o, almeno, dell’assessore al ramo.